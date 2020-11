‘Nuenense Berenkuil’ weer vol met graffiti

NUENEN - Overgewaaid vanuit Amerika werd graffiti uiteindelijk verheven tot kunstvorm, waar in steden zelfs rondleidingen over worden gegeven. In Nuenen is het anders.

Voor het eerst in jaren verscheen afgelopen zomer weer graffiti op een wand in het fietstunneltje dat onder de Europalaan door gaat. In het tunneltje tussen Lyndakkers en Stremkespad kwam daar in de maanden daarna met regelmaat in de late uren een ‘piece’, ‘tag’ of een ‘throw up’ bij. Nu staan de wanden alweer bijna vol met graffiti.

Het tunneltje werd enkele jaren geleden in het kader van de HOV-2, de reconstructie van de Europalaan, aangepakt en opgeknapt. Door delen van de wanden te verlagen kreeg het een opener en daardoor een veiliger karakter. Ook de nieuwe verlichting droeg daar aan bij. Er werd een verflaag met een speciale coating op de wanden aangebracht. Deze anti-graffiti laag is bedoeld om na het opspuiten van graffiti de ondergrond eenvoudiger en sneller te kunnen reinigen.

Lastige situatie

Toezichthouder Michel Reijerkerk van de gemeentelijke afdeling Onderhoud geeft aan te maken te hebben met een lastige situatie. ,,Ze spuiten natuurlijk altijd op een tijdstip dat er niet wordt gecontroleerd dus we zien ze nooit bezig. Als wij de graffiti wegpoetsen en de wanden weer wit schilderen dan kun je ervan uitgaan dat er zo weer iets op staat. Dat is voor deze gasten juist de sport. Als er iets aanstootgevends of kwetsends op de muren staat dan schilderen we dat wel altijd over.”

Het Jongerenwerk Nuenen weet niet welke jongeren in de tunnel graffiti aanbrengen. Bjorn Pinsel: ,,Er is hier geen plek met een wand waar deze jongeren hun gang kunnen gaan zoals in Eindhoven in de Berenkuil, dus dan krijg je dit. En als het ‘beginnende artiesten’ zijn dan ziet het er inderdaad niet zo mooi uit.”