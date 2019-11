Nuenense Club Sam schrapt activiteiten voor gehandicapte kinderen door acuut tekort aan vrijwilligers

NUENEN - Door een plotseling tekort aan vrijwilligers is Club Sam in Nuenen voor het eerst in meer dan tien jaar gedwongen om een deel van de activiteiten voor gehandicapte kinderen en jongeren te schrappen.

Een van de twee groepen die wekelijks met de vrijwilligersclub op stap gaat, bleef zaterdag noodgedwongen thuis. Om te voorkomen dat de thuiswonende kinderen en jongeren vaker worden teleurgesteld is de club op zoek naar ten minste tien nieuwe vrijwilligers. ,,We zitten echt in de shit’’, aldus coördinator Mark Deckers.

Club Sam neemt iedere zaterdag 35 thuiswonende gehandicapte kinderen uit de hele regio op sleeptouw en is een uniek initiatief in Nederland. Het wekelijkse uitje is het hoogtepunt voor de kinderen maar ook voor hun ouders belangrijk omdat ze even tijd voor zichzelf hebben.

Veel van de kinderen zijn autistisch en reageren hevig als het wekelijkse uitje niet doorgaat waardoor hun ouders extra worden belast, legt Deckers uit.

Hij zegt dat door langdurige ziekte, verhuizing, afstuderen en werkverplichtingen in korte tijd vijftien vrijwilligers zijn afgehaakt. De club constateert bovendien dat zich steeds minder nieuwe jonge vrijwilligers aanmelden en legt de schuld bij het schrappen van de studiefinanciering. ,,Vroeger kregen jongeren studiebeurs en konden ze in het weekend fijn met onze kinderen komen spelen en werken. Tegenwoordig moet de jeugd met een bijbaantje aan de slag om hun studie, kleding en kamer te kunnen betalen.’’