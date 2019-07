Nuenense delegatie met spandoek naar Parijs om Kruijswijk te onthalen

PARIJS/NUENEN - Nuenenaren Hein Donkers, Rini Sanders, Hans Sanders en Hans van Kuringen volgen de carrière van Steven Kruijswijk al jaren. De euforie was groot toen hun illustere oud-dorpsgenoot de Fransman Alaphilippe in de laatste bergrit van het podium stootte. En dus sprongen ze vanochtend om vier uur al in de auto naar Parijs.

Het viertal is vanvaond op de Champs Élysees, bij de traditionele slotrit van de Tour de France, te herkennen aan een groot spandoek. ‘Steven mee voorop in Parijs bij de top’, staat erop. ,,Hij heeft maximaal gepresteerd deze Tour”, zegt Donkers gedecideerd. ,,Steven is inmiddels 32, maar wordt steeds nog een stapje beter. Als hij deze lijn doortrekt, staat hij misschien nog eens in het geel in Parijs. Al komt er ook een nieuwe generatie jonge, explosieve renners aan. Die groot geworden zijn met crossen.”

Supporten

De vier waren lid van de Nuenense Kruijswijk-fanclub, die een paar jaar geleden op verzoek van Kruijswijks management werd ontbonden. ,,Maar we blijven hem natuurlijk altijd supporteren”, aldus Donkers. ,,Steven is een introverte jongen. Hij heeft die luwte nodig gehad om echt een grote wielrenner te worden.” Hij wijst op de malaise bij de dit seizoen onfortuinlijke Tom Dumoulin. De Limburger is met zijn natuurlijke charisma uitgegroeid tot hét uithangbord van het Nederlandse wielrennen. ,,Die heeft te maken met zo’n enorme druk. Dat heeft ook invloed, en is misschien ook wel een deel van de oorzaak dat het nu bij hem even minder gaat.”