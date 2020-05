Nuenense gemeenteraad neemt voortouw om impasse rond Opwettenseweg te doorbreken

Dialoog doorkruist

Met het initiatief doorkruist de gemeenteraad de dialoog die de wethouder juist afgelopen week was begonnen met de belangengroepen in Nuenen.

Kostbare consequenties

De wethouder is bang dat er minder ruimte is voor huizen in Nuenen-West en waarschijnlijk is geluidsisolatie vereist bij een deel van de 134 huizen aan de de Opwettenseweg. Bovendien is er grote tijdsdruk. De woningbouw in Nuenen-West valt volgend jaar stil en nieuwe afspraken zijn nodig om verder tijdverlies te beperken.