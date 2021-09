Nuenense heeft genoeg van overlast arbeidsmigranten op Eeneind

De vergunning werd in februari verleend, het probleem speelt al langer. Vanaf najaar 2019 wonen aan Eeneind 47 buitenlandse arbeidsmigranten, werkzaam bij ESRO Food Group. Momenteel verblijven er 24 Roemenen; door de week wordt gewerkt, in het weekend veroorzaken zij overlast.

Lawaai, rook en stank

Althans, dat vindt buurvrouw Petra Merks. Zij ervaart overlast en daar komt, ondanks contact met de toezichthouder van ESRO geen verbetering in. Het betreft lawaai, rook en stank van de barbecue en in haar tuin geworpen (resten van) etenswaren. Veel kleine dingen gaf ze aan, maar alles bijeen is het een heel storende situatie.

Toezichthouder Harold Verdonschot was aanwezig om de situatie te duiden. Bij zijn aantreden kregen omwonenden een brief over zijn rol en zijn telefoonnummer. Niemand anders belde met klachten, hij ontving juist complimenten van een buurtbewoner. Hij heeft regelmatig contact met Merks, neemt haar serieus en vermaand de bewoners om aan de buren te denken en het volume terug te draaien. Hij heeft ze gedreigd bij een volgende ‘overtreding’ de muziekdrager af te nemen.

Volume weer omhoog

Vergunningverlener, de gemeente, gaf aan FeDa Security regelmatig te laten controleren, zij constateerde geen problemen. Ook de politie ontving geen klachten. Volgens Merks is het probleem dat als de toezichthouder is verdwenen het volume weer omhoog gaat. ,,Ik heb buurtgenoten een petitie tegen laten tekenen en dat doen ze niet zomaar”, was haar laatste woord. Het is aan de bezwarencommissie om tot een advies te komen.