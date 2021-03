Nuenense horeca kan op iets meer steun rekenen dan duizend euro

Dat deed hij op aandringen van de gemeenteraadscommissie, die zich boog over zijn voorstel voor coronasteun aan de lokale horeca. De meeste partijen noemden een eenmalige uitkering van duizend euro ‘aan de magere kant’.

Pernot had een plannetje gemaakt voor ondernemers die in 2020 minimaal twintig weken gesloten zijn geweest en een omzetverlies van zeker dertig procent hebben geleden. Voor hen is in totaal 75.000 euro beschikbaar, met een maximum van één mille per onderneming.

De wethouder noemde het vorige week ‘geen wereld van verschil, maar een gebaar’. Fracties als PvdA, D66, W70 en De Combinatie trokken direct van leer. Makkelijk om weg te geven dit geld, want het rijk vergoedt het bedrag, zeiden zij. ‘Druppel op een gloeiende plaat’ en ‘absoluut onvoldoende’ klonk ook.

‘We kunnen dit makkelijk verdubbelen’

Kan de gemeente zelf niet wat bijleggen, opperden partijen als D66 en De Combinatie. Laatstgenoemde rekende tijdens de vergadering uit dat de gemeente nog een dikke twee ton over heeft van overheidssteun in 2020. „Dus we kunnen het bedrag makkelijk verdubbelen”, aldus fractievoorzitter Monique Donkers.

Dat wilde wethouder Pernot niet meteen beloven. „Het restant aan overheidssteun kan nog lager uitvallen, maar ik kijk graag of er wat geld bij kan voor de horeca.” Later deze maand praat de gemeenteraad opnieuw over het onderwerp, mogelijk weet Pernot dan hoeveel geld er bij kan.

Nog een klein beetje goed nieuws voor kroegbazen in de knel: zij kunnen indien gewenst langer uitstel van betaling van gemeentelijke belasting krijgen. Twaalf maanden is de norm in Nuenen, maar volgens PvdA-voorman Jan Wesenbeek is 36 maanden ook toegestaan. „Klopt”, zei Pernot. „Indien gewenst, kan dat.” Wat niet kan, is het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen voor horeca, vanwege het gelijkheidsbeginsel.

Pleidooi voor garantiefonds

D66 wilde graag meer ‘creatieve regelingen’ voor ondernemers. Commissielid Paul Smilde suggereerde leningen met lage rente of een gemeentelijk garantiefonds, zodat ondernemers makkelijk bij commerciële partijen kunnen lenen.

Hier zit de gemeente Nuenen niet op te wachten. „Het uitgeven van veel geld trekt onze begroting niet”, aldus wethouder Pernot. „Daarbij kunnen ondernemers via de Tozo ook leningen afsluiten.” Onder de naam Tozo deelt het rijk compensatie uit voor omzetverlies door corona.

Ondernemers in Nuenen, Gerwen en Nederwetten die in aanmerking komen voor steun of uitstel van gemeentelijke belastingen, kunnen zich tot 1 juli melden bij de gemeente.