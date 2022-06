Nuenense jongeren duiken filmwereld in: een toefje fantasie en snufje sciencefiction

NUENEN - In het Nuenense park Half Maantje zitten jongeren te chillen op een wipwap als er een uit het niets voorover valt. ,,Sophie, Sophie”, roepen de anderen In paniek. Het oogt deze vroege zondagochtend als een dramatische scène en dat is het ook.

De scène komt in een film die wordt gemaakt door en met jongeren uit Nuenen, onder begeleiding van professionals Ramon Etman en regisseuse Lisette Vlassak van Filmworkshop.nl.

Het initiatief komt van de LEVgroep. ,,We wilden na de coronatijd jongeren weer meer verbinden”, legt jongerenwerker Bjorn Pinsel het ontstaan van de film uit. ,,We kwamen op het idee van een film want film verbindt, tijdens het maken, en hopelijk ook bij de vertoning. We kenden het concept van de workshops van Ramon. Hij maakt met groepen films en dat wilden wij in Nuenen ook. We hebben een oproep geplaatst in de Nuenense krantjes.”

Floor Donders van de LEVgroep begeleidt het project. ,,35 kandidaten meldden zich. We hebben geselecteerd op motivatie en schroefden terug naar acht.” Hier zit Nuenens bekende cameraman Jan Raaijmakers (14) bij. Hij werd de geluidsman.

In de voorbereiding kregen de jongeren ‘les’. ,,We hebben veel geleerd”, zegt Guus (18, acteur en productie-assistent). De jongeren mochten aangeven wat ze wilden, voor of achter de camera. Ze deden daarna bijna alles zelf. De professionals waren er om hen te begeleiden en helpen waar nodig. Ramon Etman: ,,Iedereen heeft binnen het team een eigen functie en rol en uiteindelijk komt alles samen. Ze mogen ook zelf editen en monteren en maken kennis met alle onderdelen van het filmvak.”

De opnames werden binnen de tijd gehaald. ,,Ze kenden hun teksten en het acteerwerk was goed, beter dan ik had verwacht. Er was een goede interactie”, klinkt Etman enthousiast. Hij is zelf kort in de film te zien, er was een vader nodig. Er is ook een gastrol voor de wijkagente in haar politiewagen. Ook regisseuse Lisette Vlassak, net afgestudeerd aan de filmacademie, is trots op de crew.

Actrice

Bina (16) speelt de hoofdrol. Zij ambieert een carrière als actrice: ,,Het werd meer dan ik verwachtte. Toen ze alles gingen uitleggen werd het steeds serieuzer”, zegt ze. Lotthe (15, actrice en set dresser) vond het fijn om nieuwe vrienden te maken terwijl Niek (14, acteur), Jan en Bjorn (19, regisseur) het vooral heel leuk vonden.

Ze dachten samen na over de inhoud van de film. Het genre is actie/drama met een toefje fantasie en een snufje sciencefiction. En dat alles binnen 9 minuten want langer duurt de lowbudgetfilm niet.

Het verhaal gaat over Sophie die dood gaat, haar slimme zus en over een groep vrienden die een bedrijf op willen richten. Iets met gamen en de virtuele wereld. De uitleg klonk onduidelijk. Misschien wel expres want wie precies wil weten hoe het zit moet maar komen kijken.

De première is zaterdag 25 juni om 14.00 uur in de filmzaal van Het Klooster. Entree, inclusief consumptie, 3,50 euro.