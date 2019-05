Nuenense molen De Roosdonck in zwaar weer; de staart is rot

Er is meer aan de hand dan met ‘normaal’ onderhoud is op te lossen, er doemen fikse onkosten op. ,,Goed onderhoud is :de molen laten draaien”, zegt vrijwillig molenaar Mario Collombon. Hij is al 25 jaar iedere zaterdag in de molen te vinden en weet er alles over. ,,De draaiende delen in beweging houden, is goed. Zo drogen delen beter en merk je losse onderdelen eerder op. Maar nu moet de staart worden vervangen.”