Nuenense Noa (10) wint award voor Best Dutch Actress

Vorig jaar in de herfstvakantie speelde Noa Hurkx de rol van Anna in de korte film Hoi mama van Stef Eltink, student aan het SintLucas in Eindhoven. Hij plaatste zijn schoolproject op YouTube en via via belandde Noa op de shortlist van het NVIFF (New Vision International Film Festival) met een nominatie voor Best Dutch Actress. Afgelopen donderdag kreeg ze de prijs uitgereikt in Amsterdam.

Het is niet zomaar een verkiezing. Het NVIFF is een wereldwijd georiënteerd festival, dat onder andere de nadruk legt op het ontdekken van nieuw talent. Jim Bakkum werd Best Dutch Actor. Noa (10) versloeg onder andere Leny Breederveld, die juf Helma speelde in de tv-serie De Luizenmoeder. De zes genomineerde actrices werden één voor één opgenoemd, maar het was Noa die het podium op mocht, de award in ontvangst mocht nemen en een speech mocht houden.

,,Ik was de enige die iets in het Nederlands mocht zeggen. Stef ging met me mee en hij heeft het vertaald. Ik stond te bibberen op het podium, Ik vond het zo eng al die mensen’’, vertelt Noa thuis aan tafel. ,,Er was een groot applaus en veel mensen kwamen me feliciteren.’’

Rode loper

De speech had ze ’s avonds in bed geoefend, ‘want je weet maar nooit’. Onderweg naar Amsterdam hadden ze het er in de auto nog over gehad: wat zeg je dan eigenlijk? De mooie jurk had ze al, alvast gekocht voor een bruiloft. Maar de gang over de rode loper viel in het water, zó regende het. Dus werden de foto’s binnen gemaakt. ,,Ik was met mama en met Stef, de regisseur’’, vertelt Noa.

Stef Eltink is de bedenker van Hoi mama. Zijn script werd door de school uitgekozen voor verfilming en de crew bestond uit klasgenoten. Voor de rol van Anna benaderde Stef toneelscholen. Noa deed auditie en het klikte.

‘Van mezelf’