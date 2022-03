Nuenense ondernemer ontvlucht oorlogsgeweld en prijst onverzettelijkheid Oekraïners: ‘Daarin heeft Poetin zich misrekend’

Geldrops ‘senioren­dorp’ aan Grote Bos krijgt er gebouw bij

GELDROP - Aan de Grote Bos in Geldrop, in de groene hoek waarin ook het Strabrecht College ligt, is begonnen met de bouw van het nieuwe woonzorgcomplex Heide. Het vervangt het verouderde complex Akert in de gelijknamige wijk. De circa 80 bewoners verhuizen volgend jaar zomer.

7 maart