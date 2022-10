Nuenense ouderen genieten van Circus in de Zorg

NUENEN - Aan de nok van de tent wapperen vlaggen vrolijk in de wind. De flap voor de ingang wordt uitnodigend opengehouden door de spreekstalmeester in een vuurrode jas. Het circus is er!

Nuenens oudsten stappen verwachtingsvol de tent binnen, zich soms vasthoudend aan hun rollator. Rolstoelers worden binnen gereden. Er zijn bewoners van Akkers of Savant van Lenthof, ouderen die zijn uitgenodigd via de Zonnebloem en overige senioren. Deze vrijdag is het Nationale Ouderendag en daarom is op het zonnige Vincent van Goghplein het ‘Circus in de Zorg’ neergestreken.

Er zijn drie voorstellingen en om de tent vol te krijgen zijn de eerste twee aangevuld met kinderen. We krijgen alles voorgeschoteld wat je in een circus verwachten kunt. Spanning, sensatie, ontroering en natuurlijk humor. Alle ingrediënten zijn er en spreekstalmeester Jan kletst ze met kwinkslagen aan elkaar.

Circusdieren

En er zijn beesten. Drie poezen en vijf honden die springend, slalommend, klimmend of dansend hun kunstjes vertonen. ,,Oooh, aaaah”, klinkt vol bewondering uit het publiek als een poes of hond een kunstje heeft gedaan. Van baasje Valentino krijgen ze dan brokjes, aaitjes en kusjes. Alle acts krijgen luidruchtige bijval maar de evenwichtskunstenaar het meest.

,,We staan met Circus in de Zorg voor het eerst in Nuenen” vertelt Jan – spreekstalmeester – Plug. ,,We reizen door het hele land en staan om de dag ergens anders. We zijn ontstaan uit een groot circus. Daarin kon steeds minder terwijl de vraag om op te treden bij zorginstellingen toenam. We hebben de boel omgedraaid en zijn met een kleinere tent gaan werken en specifiek gericht op instellingen. Groot voordeel is dat bewoners vanuit hun woonruimte meteen de tent in kunnen.”

Genieten

Mevrouw Van der Heijden woont in Akkers: ,,Ik heb genoten van alles” zegt ze. Haar ogen glinsteren. Woonbegeleidster Ellen vertelt dat er deze voorstelling zes bewoners bij zijn en dat ze ‘s middags terugkomt met anderen. Ook Rikie Tops uit de Savant van Lenthof genoot. ,,Nou en of! Het was geweldig en kijk eens wat ik heb gekregen” houdt ze blij een ansichtkaart omhoog. Schoolkinderen tekenden kaartjes voor alle oudere bezoekers. ,,Fijn dat mensen dit voor je doen”, zegt haar begeleidster Jolande van Uit & Thuis Seniorenhulp.

De organiserende stichting Nationale Ouderendag Nuenen vervulde voorgaande jaren wensen van ouderen maar wilde iets nieuws. Het werd het Circus in de Zorg. ,,Het is zo fijn dat het geslaagd is. ,,We zijn super dankbaar voor alle hulp en steun die we hebben gekregen!”, zegt Jorijn van Hoof. ,,Kijk nou, al die blije gezichten.”