Nuenense politiek gaat voor woningen in Kloostertuin

NUENEN - Een nieuw park in de Kloostertuin in Nuenen is overbodig. De plek is juist ideaal om huizen te bouwen, vindt de gemeenteraad.

Een park achter Het Klooster in Nuenen was een belangrijke pijler in plannen van de gemeente om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het college van B en W had de plek op het oog als groene ontmoetingsplek en als evenemententerrein. Voor het idee is echter geen steun, werd vorige week duidelijk. Vanwege de grote behoefte stuurt de Nuenense politiek aan op de bouw van huizen.

Faliekant tegen

,,We zien niks toe in het toevoegen van een tweede evenementenlocatie. Het is onnodig en kan leiden tot overlast voor de omwonenden’’, vatte D66-commissielid Paul Smilde samen. Hij vraagt zich af of Nuenen überhaupt behoefte heeft aan nog een grote groene ontmoetingsplek zo dicht bij het Park.

,,Het is bij uitstek een plek voor de bouw van hofjes voor starters en jonge gezinnen’’, voegde hij toe.

,,Het Park is het hart van onze gemeente en dat willen we graag zo houden’’, zei raadslid Cees Meijvis van coalitiepartij CDA. ,,We zijn faliekant tegen het verplaatsen van activiteiten en evenementen naar de Kloostertuin. Er is grote behoefte aan woningen aan appartementen voor jong en oud. De Kloostertuin is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor seniorenwoningen.’’

,,Het grote gebied achter het Klooster ligt gewoon klaar om mooie woningen voor jong en oud neer te zetten’’, voegde VVD’er Hans Spijkerman toe.

Doorn in het oog

Volgens wethouder Ralf Stultiëns is de lege plek in het centrum een doorn in het oog van velen. ,,Het is het duurste stukje grond in Nuenen en woningbouw wordt terecht genoemd.’’

Anderzijds benadrukte hij dat de gemeente de unieke dorpslocatie niet wil volbouwen met flats.

De grond achter Het Klooster ligt al vele jaren braak. Voor hoeveel huizen er plek is op de bijzondere centrumlocatie is nog niet bekend. Op verzoek van de gemeenteraad gaat CDA-wethouder Caroline van Brakel een aantal scenario’s uitwerken. Ze hoopt binnenkort meer te kunnen zeggen over een tijdpad.

Eindelijk in gang

Plannen voor woningbouw in de Kloostertuin bestaan al veel langer. In de crisisperiode kwam de bouw van twaalf vrijstaande huizen en 24 patiowoningen niet van de grond. Woningcorporatie Woonbedrijf heeft meest recent plannen gehad voor de bouw van veertig gezinswoningen op het terrein. In de totale woningbouwopgave voor Nuenen gaat de gemeente tot dusver uit van dertig huizen in de Kloostertuin.