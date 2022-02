Nuenense senioren krijgen maar weinig concrete antwoorden in debat met lokale politiek

NUENEN - De senioren van Nuenen gingen afgelopen woensdag stevig in debat met vertegenwoordigers van de lokale politiek. Na veel vragen hoopten ze concrete antwoorden te krijgen maar daar slaagden ze maar gedeeltelijk in.

Wie afgelopen woensdag in Het Klooster in Nuenen de lokale politiek hoorde praten, kan niet anders concluderen dan dat ze op het gebied van senioren allemaal hetzelfde denken. Zes van de zeven partijen - alleen Lijst Hans Pijs ontbrak - waren het roerend eens met de ruim honderd senioren die aan de hand van dromen met de vertegenwoordigers in gesprek wilden raken. Termen als ‘helemaal mee eens’, ‘dat vinden wij heel belangrijk’ en ‘daar moeten we op korte termijn iets aan doen’, waren schering en inslag.

Maar zo mooi als het klinkt is het in werkelijkheid niet in Nuenen. Veel senioren maken zich ernstig zorgen over de (nabije) toekomst. Hoe zit het met de huisvesting, de zorg en de veiligheid? Allemaal punten waarover de Nuenense senioren tal van vragen hadden en niet schroomden deze te stellen. Een heikel punt is dat het in de gemeente ontbreekt aan een woonzorgvisie. Dit is een programma waarin concreet is vastgesteld welke plannen wanneer worden uitgevoerd om te voorzien in wonen, zorg en welzijn voor ouderen.

Juist op het gebied van wonen waren er veel vragen. Het aanbod op levensbestendige woningen in het dorp is beperkt en uit de zaal komt veel kritiek. Vooraf over de kloostertuin. Cees Meijvis (CDA) heeft er een duidelijke mening over, ,,Anderhalf jaar geleden zijn de planning vertaald in een brochure maar deze is op de plank blijven liggen. Het wordt tijd dat er eens garen op de klos komt.”

In de brochure staat dat er op het braakliggend woonvormen komen speciaal voor ouderen maar het duurt al een hele poos voordat de eerste schop in de grond gaat. Volgens de politieke kopstukken ligt het vooral aan de projectontwikkelaars. ,,De gemeenteraad is de baas, we moeten stoppen te luisteren naar de projectontwikkelaars”, zegt Meijvis stellig, iets wat zijn collega’s ook vinden.

Doel van de initiatiefnemers Senergiek, PVGE Nuenen en netwerk ‘Oud is in’ was om concrete antwoorden te krijgen. Antwoorden waar de senioren de beleidsbepalers over twee jaar mee konden confronteren. Deze werden maar spaarzaam gegeven. Toen het echter over de Jo van Dijkhof ging kwam daar toch een belofte. Wethouder Ralf Stultiëns (W70) was duidelijk: ,,We moeten met de huidige eigenaar eens gaan kijken of we er een MFA van kunnen maken, zodat we als gemeente de baas zijn.” Jan Wesenbeek (PvdA-Groen Links) durfde de belofte aan: ,,Dat moet in 2023 geregeld zijn.”