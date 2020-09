Nuenense senioren maken weer met een gerust hart gebruik van Kwetternest dankzij nieuw ventilatiesyteem

,,36 gaatjes boren en dan met een hamer door twee muren heen om de buitenwereld te bereiken. In anderhalve dag zat het nieuwe ventilatiesysteem erin”, vertelt Joop Scholing, voorzitter van seniorenvereniging PVGE in Nuenen. Zo’n nieuw systeem aanleggen, daar draait de vereniging haar hand niet voor om. ,,Alles om de leden gerust te stellen. De ventilatievoorziening in het Kwetternest (in Sporthal de Hongerman) was niet voldoende om binnen activiteiten te organiseren voor onze leden. Dus besloot het bestuur in juni zelf een nieuw systeem aan te leggen”, aldus Scholing.