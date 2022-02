Nuenense senioren praten met politiek over hun wensen voor de verkiezingen

Opnieuw lijkt een wolf toe te hebben geslagen, nu in de Deurnese Peel

Het nieuwe jaar begint niet best voor grazende dieren in de Peel. Nadat er drie weken terug in de Mariapeel twee geitjes zijn doodgebeten door vermoedelijk een wolf, is er nu in de Deurnese Peel een ree gesneuveld.

11 februari