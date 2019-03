Nuenense stichting Doctors for Mozambique ook zwaar getroffen door de orkaan: ‘Gelukkig zijn al onze studenten veilig’

NUENEN - Orkaan Idai treft ook de Nuenense stichting Doctors for Mozambique(DfM) hard. De in Nuenen gevestigde stichting begeleidt en ondersteunt arme studenten geneeskunde in de stad Beira bij hun studie tot arts. De stad ligt in het hart van het getroffen gebied.

,,De ramp heeft een ongekende omvang. De stad is voor jaren teruggeworpen." Oprichters Gitta en Harrie van der Meeren reisden vlak voor de orkaan uit terug naar Nederland en wachtten de eerste dagen na de ramp in grote spanning op nieuws. ,,Er was geen informatie" vertelt Gitta, ,,contact was niet mogelijk. Pas na dagen waren er beelden in de journaals, gemaakt vanuit een helikopter boven het getroffen gebied. Toen kregen we ook contact met Mauane, een medewerker van de stichting en zodoende met de studenten en met collega's. Ze zijn wanhopig want ze weten niet hoe het met hun families in het totaal overstroomde district gaat."

Beira is voor 95 procent verwoest, de enige aanvoerweg is over kilometers weggespoeld, aan de rivier gelegen stadjes zijn weggeslagen en het achterland is ondergelopen. Oogsten zijn verwoest waardoor veel voedselhulp nodig is. Van der Meeren: ,,In Beira wordt hard gewerkt. Er is weer schoon drinkwater en de stroomvoorziening is deels hersteld. Gevaar dreigt van het uitbreken van tyfus of cholera. Er zijn gelukkig vele buitenlandse hulporganisaties aanwezig en zij weten hoe te handelen. Humanitaire hulp is nu het belangrijkst."

De stichting Doctors for Mozambique is flink getroffen. De medische faculteit is zwaar beschadigd. ,,Het dak is weg, alles staat onder water en we zijn alles kwijt dus ook voor onze stichting is het een ramp. We moeten onze reserves aanspreken om te helpen. Alles moet weer worden opgebouwd. Alle ruiten zijn stuk en er moeten golfplaten en andere spullen komen. Onze 41 studenten riepen om hulp en we gaan ons best doen. De stichting heeft dit niet gebudgetteerd maar we moeten helpen. We gaan alles doen wat mogelijk is om het leed van onze studenten te verlichten."

Volledig scherm foto's bij het verhaal over de orkaan in Beira, Mozambique © Miriam Van Den Nieuwenhof

,,Veel van de studenten lopen coschappen in het ziekenhuis en zij worden nu extra ingezet. Ze kunnen van alles doen. Er zijn er bij die worden uitgestuurd naar gezondheidsposten, zowel in de stad als op het platteland. De World Health Organization (WHO) is bezig om daar noodhospitalen in te richten. Zo dragen ze hun steentje bij en zijn ze belangrijk voor het land. En zo draagt ook onze stichting bij aan de wederopbouw." Gegevens van de stichting zijn te vinden op: doctorsformozambique.org.

