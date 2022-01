Nuenense verenigingen moeten nog even wachten op hun nieuwe huurtarieven

NUENEN - Voor de pakweg tweehonderd verenigingen in Nuenen blijft het nog even onduidelijk of zij meer dan wel minder huur gaan betalen voor hun onderkomens.

De precieze berekeningen daarvoor moeten nog gaan plaatsvinden, ondanks dat wethouder Joep Pernot (GroenLinks) had beloofd dat dit eind afgelopen jaar duidelijk zou worden. Op dat moment had er een rekenmodel voor moeten zijn, maar dat vergt meer tijd dan verwacht.

De gemeente Nuenen is volop bezig om de regels rond huur, onderhoud en gebruik van dorpshuizen, scholen, maatschappelijke gebouwen en sportvoorzieningen gelijk te trekken. Dit gebeurt onder het mom van een nieuw accommodatiebeleid.

Einde aan oneerlijke situaties

Door de jaren heen hebben tal van scholen, clubs en organisaties verschillende overeenkomsten gesloten met de gemeente, waardoor er soms oneerlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld dat de ene club zelf moet betalen voor onderhoud van een veld, terwijl een ander daarbij kan rekenen op de gemeente.

Quote De nieuwe methodiek zal grote invloed hebben op veel gebruikers en moet daarom met zorgvuldig­heid verder worden uitgewerkt Joep Pernot, Wethouder Nuenen

Om te bepalen welke instelling hoeveel huur of onderhoudskosten in de toekomst betaalt, moet eerst een overzicht gemaakt worden van alle kosten per accommodatie, zo staat te lezen in een eerste schets voor de nieuwe regels. Omdat het gaat over liefst 43 locaties, is daar nog enige tijd voor nodig.

‘De nieuwe methodiek zal grote invloed hebben op veel gebruikers en moet daarom met zorgvuldigheid verder worden uitgewerkt’, zo schrijft het gemeentebestuur in een begeleidend stuk. Op dit moment heeft de gemeente alleen nog maar op een rij gezet wat de gewenste situatie per gebouw of sportveld moet gaan zijn in de toekomst.

Twee voorbeelden: basisschool en Dorpswerkplaats

Om twee voorbeelden te noemen: basisschool De Crijnsschool is nu in bezit van de gemeente, maar dat moet op termijn overgaan naar schoolbestuur De Eenbes. Dat betekent in de praktijk niet veel, omdat De Eenbes al het beheer en onderhoud op zich neemt.

In een ander voorbeeld is dat minder duidelijk. Aan de gebruikers van de Dorpswerkplaats gaat de gemeente in de toekomst ‘kostendekkende huur vragen’, terwijl beheer en onderhoud in handen blijft van de stichting Dorpswerkplaats.

Tijdelijke regeling bij stijgende huurkosten

Toch hoeven clubs zich geen zorgen te maken over financiële tegenvallers, belooft wethouder Pernot. Alle instellingen die een ruimte huren van de gemeente komen in aanmerking komen voor een aanvulling op eventuele hogere kosten. Die regeling is wel tijdelijk, omdat uiteindelijk alle verenigingen zelfstandig moeten kunnen bestaan.

Kortom, het is voor veel verenigingen nog even afwachten of er iets verandert in de maandelijkse lasten. Een duidelijke planning voor de nieuwe regels is niet vastgelegd, behalve dat in 2025 de balans opgemaakt moet worden of de nieuwe werkwijze bevalt.