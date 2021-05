Nuenense verenigingen weten eind van het jaar of hun huren stijgen

NUENEN - Verenigingen in Nuenen weten aan het eind van het jaar of zij meer of minder huur moeten gaan betalen voor gemeentelijke gebouwen. Mogelijk krijgen zij meer subsidie, als de huur stijgt.

Quote Er zal zeker sprake zijn van een overgangs­fa­se, dit verandert niet van de ene op de andere dag Joep Pernot, Wethouder Nuenen Zoveel werd woensdagavond duidelijk toen de politiek zich voor het eerst boog over een voorstel van het gemeentebestuur. Dat wil de huren gelijktrekken voor alle verenigingen die gebruik maken van panden of terreinen die in het bezit van de gemeente zijn. In het verleden zijn veel verschillende afspraken gemaakt en dat is niet eerlijk, redeneert de gemeente.

Dat geldt ook voor afspraken over onderhoud. De ene club is daar zelf verantwoordelijk voor, de ander kan rekenen op klusjesmannen van de gemeente. Dat is feitelijk het verlenen van extra subsidie en dat staat haaks op de regels voor gemeentelijke steun. Nuenen wil nu alle afspraken hetzelfde maken, om ongelijke behandeling te voorkomen in de toekomst. Wel gaan verschillende tarieven en verplichtingen gelden per categorie huurders. Dan gaat het om scholen, sportparken en gemeenschapshuizen (MFA's).

Wat betekent dit voor de 200 verenigingen in Nuenen?

De grote vraag die de politiek stelde deze week, luidde: wat betekent dit voor de pakweg tweehonderd verenigingen die Nuenen telt? Moeten zij meer betalen, en zo ja, hoeveel? Wat is klein onderhoud, wat is groot onderhoud? En wat nu, als een club geld tekort gaat komen, mag die dan op extra steun rekenen? Het Nuenense verenigingsleven is bloeiend, en dat wil de politiek zo houden.

Wethouder Joep Pernot is verantwoordelijk voor wat het gemeentelijk accommodatiebeleid heet. Hij kon nog niet alle vragen beantwoorden. „We maken nu een begin, met basale doelen, de uitwerking volgt later. Dit gaat in stappen.”

Om te beginnen moet eind dit jaar duidelijk zijn welke huren verenigingen gaan betalen. Tegen die tijd heeft Pernot een rekenmodel hiervoor klaar, beloofde hij. En ja, het kan dat een club na een huurverhoging recht heeft op meer subsidie. D66 en De Combinatie wilden weten of dat niet onnodig geschuif met geld is.

‘Vestzak-broekzak’, maar wel transparant

Volgens Pernot kun je dat inderdaad ‘vestzak-broekzak’ noemen. „Maar het gaat erom, dat de afspraken transparant zijn. De gemeente moet de rol van verhuurder en subsidieverstrekker duidelijk scheiden.” Overigens krijgen lang niet alle verenigingen subsidie. Dat zijn er tussen de tachtig en negentig, aldus Pernot.

Verenigingen die in geldnood komen als de huur stijgt of als ze zelf voor onderhoud moet zorgen, krijgen ruim de tijd om hier een oplossing voor te vinden, beloofde de wethouder. „Er zal zeker sprake zijn van een overgangsfase, dit verandert niet van de ene op de andere dag.”

De gemeentelijke accommodaties - van scholen tot sportkantines - moeten in de toekomst ook energieneutraal worden. De VVD wilde weten waar de gemeente daarvoor het geld vandaan haalt, want dat kost volgens de partij ‘miljoenen’. Dat valt mee, aldus Pernot, omdat niet alle accommodaties in bezit zijn van de gemeente, zoals scholen. Hij zei wel dat het verduurzamen van gebouwen vaak wel tot lagere gebruikskosten leidt, zoals minder stookkosten.