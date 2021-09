Nuenense vrijwilligersclubs vrezen ruimtegebrek en vragen om duidelijkheid

NUENEN - Vijftien vrijwilligersorganisaties in Nuenen willen duidelijkheid over hun toekomstige huisvesting. Door renovaties, sloop of sluiting komt die in het gedrang, vrezen zij.

De clubs zijn verenigd in het Samenwerkingsoverleg van Vrijwilligersorganisaties (SOV) en hebben een bezorgde brief gestuurd naar het gemeentebestuur. Daarin vragen zij om oplossingen, in de vorm van nieuw onderdak of extra geld voor huur.

De roep komt niet uit de lucht vallen. Bij een aantal belangrijke maatschappelijke gebouwen in de gemeente gaat het een en ander veranderen. Sporthal de Hongerman (inclusief de ruimte Scarabee) gaat gerenoveerd worden, evenals het Klooster.

Quote In het ergste geval betekent het, dat activitei­ten niet door kunnen gaan

Martien Jansen, Voorzitter SOV

De planning is nog onduidelijk en niet alle gebruikers weten of ze na de verbouwingen terug kunnen keren. Verder wordt Steunpunt voor Ouderen De Goudvink gesloopt en is het nog onzeker in hoeverre de Jo van Dijkhof beschikbaar blijft voor vrijwilligersorganisaties.

Oudere en kwetsbare doelgroepen

„Omdat veel clubs niet weten waar ze aan toe zijn, ontstaat er onrust”, vertelt SOV-voorzitter Martien Jansen. „In het ergste geval betekent het, dat activiteiten niet door kunnen gaan.” En dat is slecht nieuws voor de veelal oudere en kwetsbare doelgroepen die SOV-leden bedienen, aldus Jansen.

Een van de vrijwilligersorganisaties, Likkepot, zit nu zonder ruimte, omdat De Goudvink wordt gesloopt. Likkepot kookt maaltijden voor ouderen, maar dat kan nu niet zolang de vrijwilligers geen nieuwe ruimte hebben.

In het Klooster heerst onrust bij seniorenvereniging Senergiek, meldt Jansen. „Ze weten nog niet wanneer de verbouwing plaatsvindt of hoe het beheer in de toekomst eruit ziet.” De SOV-voorzitter denkt dat noodlokalen bij het Klooster nodig zijn, maar daarover heeft de gemeente nog niets besloten.

In het najaar praat de politiek over het onderwerp

Het gemeentebestuur heeft een inventarisatie gemaakt van het aantal organisaties en hun behoefte aan onderdak. Die is (nog) niet openbaar. Ergens in het najaar praat de gemeenteraad verder over het Klooster en de vraag hoe maatschappelijke organisaties gehuisvest worden in de toekomst (zogeheten accommodatiebeleid).

In september bespreekt de raad in elk geval de brandbrief van het SOV en zal het gemeentebestuur met een reactie moeten komen. Het SOV heeft alvast wat oplossingen bedacht voor het ruimtegebrek: zij zien dat er volop vrije uren zijn in de gemeenschapshuizen van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Ook sportkantines, kerken en basisscholen zouden buiten de openingstijden ruimte kunnen bieden aan vrijwilligersorganisaties, aldus het SOV.

Bij het SOV zijn vijftien organisaties aangesloten. Naast Senergiek en Likkepot zijn dat onder meer Stichting Leergeld, Zonnebloem, LEVgroep en Voedselbank.