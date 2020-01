Nuenense wethouder Tindemans vertrekt

NUENEN - De Nuenense wethouder Hetty Tindemans vertrekt. De wethouder heeft laten weten dat ze de energie niet meer kan opbrengen om haar taken goed te vervullen.

Tindemans (lid van GroenLinks) zat als onafhankelijk wethouder in het college van B en W met onder andere economie, cultuur, sport en onderwijs in haar portefeuille. Ze was destijds gevraagd omdat coalitiepartij SP geen zelf geen geschikte kandidaat kon vinden.

Met één zetel in de gemeenteraad was de SP de kleinste coalitiepartij in Nuenen. Nadat raadslid Hein Kranen zijn partijlidmaatschap opzegde verdween de partij uit de raad. Met zijn eigen partij Natuurlijk Nuenen maakt Kranen sindsdien deel uit van de coalitie.

Kranen laat weten dat de samenwerking met wethouder Tindemans altijd prettig is geweest. ,,Het spijt mij zeer dat hier nu een eind aan is gekomen.’’

Kranen gaat op korte termijn in overleg over de ontstane situatie, staat in een verklaring.