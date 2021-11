Nuenense wethouders zijn boos op burgemeester Houben, omdat die hen te weinig steunt

Uur in de rij voor nieuwe Lidl Geldrop, en daarna snel met smart-tv of stofzuiger weer thuis

GELDROP - De eerste klanten stonden woensdag al een uur voor openingstijd in de rij voor de nieuwe Lidl in de Geldropse wijk Braakhuizen-Noord. Die opende voor het eerst de deuren voor publiek. Rond 09.00 uur stond er buiten een lange rij en was het parkeerterrein vol.

3 november