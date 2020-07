Nuenense wijkraad Eeneind bezint zich na beschuldigingen, intimidatie en dreigementen

De wijkraad Eeneind legde de taken twee weken geleden neer vanwege beschuldigingen, bedreiging en intimidatie in een emotionele en hoogoplopende discussie in de buurt over de toekomst van een bouwkavel. De jeugd gebruikt de grond van de gemeente nu nog als trapveldje maar naar aanleiding van de uitkomst van een enquête in de buurt wordt er een nieuwe poging gedaan om een koper te vinden. Het trapveldje dreigt daarom te verdwijnen. De jeugd vreest het verlies van een van de beperkte mogelijkheden om te spelen.