Nuenense wijkraad Eeneind herschikt rollen na roerige periode

Twee maanden geleden legde de wijkraad de taken neer vanwege een emotionele een hoogoplopende discussie over de toekomst van een bouwkavel in de buurt die de jeugd nu nog gebruikt als trapveldje. Leden werden beschuldigd en geïntimideerd. Voorzitter Igor Paulussen voelde zich zelfs bedreigd.

Gesprekken met burgemeester

De politie werd geïnformeerd maar aangifte werd niet gedaan. Op verzoek van de wijkraad sprak burgemeester Maarten Houben met de betrokken partijen en de zomer werd gebruikt als afkoelingsperiode.

Vooral voorzitter Paulussen twijfelde over zijn toekomst bij de wijkraad.

Donderdagavond heeft de wijkraad wederom gesproken met de burgemeester. Aan hem is meegedeeld dat de wijkraad blijft bestaan en alle leden blijven. De taken worden hervat maar de rolverdeling zal wijzigen.

Of de voorzitter blijft, laat secretaris een woordvoerder Petro van den Bos nog in het midden. ,,We hebben afgesproken daar nog niks over te zeggen.’’

Toekomst trapveldje

De gemeente en de wijkraad concluderen uit een enquête in de buurt dat er verdeeldheid bestaat in de buurt over het trapveldje. De gemeente heeft daarom besloten om een nieuwe poging te wagen om een koper te vinden voor de bouwgrond aan het spoor.

Niks wijst er op dat de discussie daarmee ten einde is. Een conceptbestemmingsplan voor Eeneind dat eerder de gemeenteraad niet haalde zal binnenkort wederom ter inzage worden gelegd om betrokkenen de kans te geven om bezwaar in te dienen. Later krijgt ook de Nuenense politiek dan nog een kans om zich uit te spreken over het bestemmingsplan én de keus tussen bouwen en spelen op het veldje.