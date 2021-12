Nuenense Wilma krijgt van Eindhoven toch een taxpas

NUENEN - Een paar uurtjes thuis kerst vieren, het was een grote wens van Wilma de Graaff uit Nuenen. Maar omdat ze revalideert in Eindhoven, mocht ze niet met de Taxbus mee. Uiteindelijk wel, maar toen was kerst voorbij.

Wilma de Graaff wilde vanwege haar fysieke beperking als gevolg van een herseninfarct met een Taxbus naar huis in Nuenen maar dat bleek door bureaucratische drempels een lastige missie. Haar man Klaas de Graaff maakt al gebruik van dit type vervoer, want ook hij heeft een fysieke beperking. Zelf rijden kan het echtpaar dus niet, Wilma kan ook niet zonder hulp in en uit een auto en het paar wil graag zo onafhankelijk mogelijk zijn. De Graaff: „Voor de rolstoelbus hebben we een taxpas nodig, en die hebben we dan ook aangevraagd voor Wilma.”

Nuenen of Eindhoven?

Maar het regelen van zo’n taxpas bleek bepaald geen sinecure, ontdekten de twee. Omdat de Nuenense Wilma in de gemeente Eindhoven verblijft, verstrekken de ambtenaren van het Wmo-loket in de gemeente Nuenen haar volgens de regels geen taxpas. Het uitgangspunt is namelijk dat van de taxpas alleen gebruik mag worden gemaakt als men vanuit de eigen gemeente reist. Een taxpas verkrijgen in Eindhoven lukte ook niet, omdat Wilma in Nuenen geregistreerd staat.

Toch goedgekeurd

Nadat hulp in is geroepen van een cliëntondersteuner en er door het ED vragen zijn gesteld aan de betrokken instanties van beide gemeenten, werd een dag later toch de taxpas-aanvraag goedgekeurd door Eindhoven. Wilma de Graaff kan dus binnenkort met de taxbus naar huis. Al kwam dat voor de kerst te laat. Dat vervoersprobleem had het gezin echter zelf al opgelost, zodat ze toch samen thuis in Nuenen Kerstmis konden vieren.

In een reactie van de gemeente Eindhoven geven zij aan de vragen bij hun servicebureau (Wmo-loket) te hebben gemeld. Ook zegt ze dat bij het verstrekken van een voorziening gemeenten onder andere te maken hebben met afspraken met zorgaanbieders, maar dat maatwerk vaak mogelijk is.

Quote Als de eerste de beste dame die ik tegenkom mij dit vertelt, dan zullen er vele anderen zijn die tegen hetzelfde probleem aanlopen dochter Daniëlle

Wilma is ondertussen verhuisd naar verzorgingstehuis Vonderhof waardoor ze kan worden ingeschreven in Eindhoven. Contacten met medebewoners maken duidelijk dat zij niet als enige met deze situatie te maken heeft. „Haar rolstoelgebonden buurvrouw, die uit Best komt, vertelde mij dat ze tijdens haar revalidatie in Eindhoven haar verstrekte taxpas niet meer kon gebruiken,” vertelt dochter Daniëlle. „Als de eerste de beste dame die ik tijdens de verhuizing tegenkom mij dit vertelt, dan zullen er vele anderen zijn die tegen hetzelfde probleem aanlopen.”