Oekraïens festival van hoop in de Weeffabriek, om oorlog even te vergeten én om geld in te zamelen voor een ambulance

GELDROP - Even geen nieuws, even de oorlog naar de achtergrond. Dat is de hoofdreden dat Oekraïners een festival houden in de Weeffabriek in Geldrop. Maar ze zamelen ook geld in voor een moderne ziekenwagen.

,,Alle Oekraïeners leven in constante spanning”, zegt Alla Vasnyova (39). ,,We willen met het festival even de oorlog naar de achtergrond brengen, als één grote familie bij elkaar zijn: Oekraïeners, Nederlanders of welke nationaliteit dan ook.”

Ze woont al 17 jaar in Nederland met haar man en kinderen, maar haar familie woont in Kiev. ,,Ieder moment kan er een raket op het huis van mijn moeder terechtkomen.” Sinds de oorlog uitbrak op 24 februari leeft ze in een nachtmerrie. ,,Soms denk ik dat het niet is gebeurd en dat ik alleen maar wakker hoef te worden.”

Onophoudelijk beschoten

Mariya Kholodkova (16) komt uit die nachtmerrie. Ze woonde met haar ouders, broer en zus in het centrum van Marioepol. ,,Dat is 20 minuten rijden naar de Azovstal-staalfabriek.” Die werd maanden onophoudelijk beschoten en was van de wereld afgesloten. ,,Eind februari werd het gas afgesloten en was het steenkoud. Iedere dag hoorden we de raketten neerkomen.”

Quote In iedere cel van mijn lichaam voel ik nog wat er die dag is gebeurd.” Mariya Kholodkova (16)

Op 16 maart vloog hun huis in brand doordat een van de raketten vlakbij neerkwam. ,,We waren allemaal thuis. Op de een of andere manier zijn we eruit gekomen. In iedere cel van mijn lichaam voel ik nog wat er die dag is gebeurd. Steeds herinner ik het me weer en begint het hele verhaal weer opnieuw.”

Het gezin vluchtte en kwam in Nederland terecht waar het werd opgevangen in Eindhoven. ,,Ik werk met een psychologe en het gaat wel een beetje beter, maar zolang er geen vrede is, kan ik niet terug. Ik zou niet meer tegen het geluid van de raketten kunnen.”

Dans van hoop

In Marioepol leerde ze dansen en dat deed ze zo goed dat ze les gaf aan kinderen van 8 tot 10 jaar. Tijdens het festival treedt ze op met een moderne dans. ,,Ik leef om te dansen en dan vergeet ik alles.” De dans die ze gaat uitvoeren heet Welkom thuis, hoewel er geen huis meer is in Oekraïne .

,,Ik ga in de dans terug naar de tijd dat alles goed was. Ik had alles. Van het ene op het andere moment was alles weg en ben ik in een vreemd land. Toch wil ik hoop houden dat alles goed komt en dat ik op een dag weer welkom ben in Oekraïne.”

Hoop, ‘nadia’ in het Oekraïens, is het thema van het festival. Er treden Oekraïners op die al lang in Nederland wonen, maar ook vluchtelingen. De band ‘Gasten’ bijvoorbeeld met (zang) Stanislav, (gitaar) Dmytro en (drums) Egor. De jongens vonden elkaar muzikaal in de vluchtelingenopvang in Mierlo.

Volledig scherm Accordeonist Oleg Lysenko die geld inzamelt voor een ziekenauto in de regio Poltava © onbekend

Professioneel accordeonist Oleg Lysenko, die ook komt optreden, is bezig om geld in te zamelen voor een moderne ambulance voor de regio Poltava waar de oorlog in volle gang is. ,,Er zijn te weinig ziekenauto’s in die regio. Ze zijn ook erg oud en hebben niet de functies die de moderne ziekenauto heeft, dat is een rijdend ziekenhuis. De ambulance is niet alleen nodig vanwege de soldaten aan de frontlinie, ook voor de burgers die gewond raken.”

Iedere dag naar de schuilkelder

Lysenko woont al 20 jaar in Nederland. ,,Mijn moeder en broer wonen in Poltava. Ze hebben geen elektriciteit en ze moeten iedere dag naar de schuilkelder vluchten. Naar Nederland komen, wil mijn moeder niet. Ze heeft haar hele leven in haar huis gewoond en wil het niet verlaten. Mijn broer is 50 jaar en mag niet weg.”

Lysenko heeft met zijn landelijke actie al 5000 euro ingezameld. ,,Eind november hoop ik de 20.000 euro bij elkaar te hebben voor een tweedehands ambulance.” Wie wil doneren kan dat doen via www.doneeractie.nl/ambulance-voor-oekra-239-ne/-68066.

Het festival op zondag 13 november wordt georganiseerd door Cultuur aan de Dommel waar Alla Vasnyova bestuurslid van is. Het volledige programma: cultuuraandedommelgeldrop.com. Aanvang 14.30 uur. Entree voor het festival is gratis: reserveren kan via p.couturier.cadd@gmail.com.