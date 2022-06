Oekraïense vluchteling Anastasia (11) zingt in Geldropse Brigidakerk

Dodenher­den­king Mierlo; twee minuten stilte ook voor Oekraïne

MIERLO - De dodenherdenking op het Brits Ereveld in Mierlo werd onder meer opgeluisterd door de Oekraïense zangeres Anastasia Repetylo. Zij is nog maar kort geleden uit de Oekraïne gevlucht uit de oorlogssituatie en in Nederland aangekomen. De eveneens Oekraïense Elena Kulahina, die al sinds 2014 in Nederland is, hield een toespraak.

4 mei