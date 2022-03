Oekraïnse kinderen volgende week naar logeergebouw in Mierlo

Vlakbij Mifano

Het gebouw en het terrein horen bij de Bouw Infra Campus Helmond de Peel aan de Goorsedijk in Mierlo. Het is vlakbij het sportcomplex van voetbalclub Mifano. De mensen die in de buurt wonen, zijn inmiddels door de gemeente Geldrop-Mierlo geïnformeerd.

De opvang in Mierlo is bedoeld om de periode te overbruggen totdat een gastgezin gevonden is. Alleen gezinnen die ervaring hebben met de opvang van kwetsbare kinderen komen in aanmerking. De gemeente gaat er vooralsnog vanuit dat de locatie een jaar beschikbaar moet zijn.