Of ze wel willen bijten, dát geeft spanning bij de vissers van ’t Pluimke in Nuenen

NUENEN - Brasem, zonnebaars, zeelt en paling. Daarop werd afgelopen zondag door leden van Hengelsport Vereniging ’t Pluimke in de visvijver aan de Enodedreef in Nuenen gevist.

Voordat met vissen kan worden begonnen, is er geloot om ieders visplek. Voorzitter Ad Warmoeskerken zit op plek 1, een goede plek weet hij. Naast zich soorten aas: maaien, casters, pieren, vismeel pellets (droogvoer) en mais. Hij houdt nauwlettend de dobber in de gaten. Bij een vaste stokwedstrijd moet dat. ,,We meten aantallen en gewicht en daar komt een winnaar uit” vertelt hij, terwijl hij net een brasem binnenhaalt.

Heel voorzichtig verwijdert hij de angel en laat de vis in een vangnet in het water glijden. Aan het eind van de wedstrijd worden de vissen geteld, gewogen en vervolgens teruggezet. ,,We zijn streng op onze vissen en controleren ze als we ze vangen. Als we plekjes op ze zien die niet goed zijn dan behandelen we die. We kopen de vis zelf en zetten er ieder jaar uit.’’

Niet vissen met weerhaakjes

,,Als we zien dat iemand niet goed met de vis omgaat, volgt een visverbod. Er mag niet worden gevist met weerhaakjes. Onze controleurs houden dat in de gaten. Ieder lid van ’t Pluimke mag hier het hele jaar vissen. Met een dagvergunning mag je een dag komen proberen. De vispas is niet geldig op de vijver die wordt gepacht van de gemeente”, vertelt Warmoeskerken.

De 60-jarige H.S.V. ’t Pluimke is niet aangesloten bij Sportvisserij Nederland maar een zelfstandige vereniging. ,,Ik begon als klein menneke te vissen in de Dommel en toen hier de vijver kwam, ben ik lid geworden”, zegt Piet Meulendijk. ,,Ik woonde op het Eeneind, dus dat was dichtbij. Als jochie heb ik hier nog eens een duikplank gemaakt.”

Meulendijk is het langst lid, al sinds 1966. ,,In de voorbije jaren reisde ik het hele land door om overal te vissen. Wel dertig jaar, samen met mijn vismaat. Maar sinds die er niet meer is, blijft ik dicht bij huis. Het is wel goed zo.”

Volledig scherm Piet Meulendijk is het langst lid bij ’t Pluimke en heeft al heel wat uren versleten bij de visvijver aan de Enodedreef. © DCI Media

Voor de gezelligheid, de natuur en de rust

Vissen doen de vissers zowel voor de gezelligheid onder elkaar als voor de combinatie van de natuur en rust, samen met de spanning die het vissen brengt. ,,Of ze wel willen bijten” klinkt het uit alle monden.

,,Het is een hele mooie, maar een moeilijke vijver” zeggen zowel Meulendijk als Warmoeskerken. ,,Vandaag wil het niet zo. Dit is een afgraving en de bodem is niet vlak. Op sommige plekken is het dik vijf meter diep en dan blijft de vis niet zitten maar trekt rond. Dat bemoeilijk het vissen.”

Dat plek 1 echt een goede was, blijkt uit de overwinning van de voorzitter. Meeste vis gevangen, iets minder gewicht maar wel de beste van de dag.