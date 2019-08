Ogen gericht op nieuw 'werkwarenhuis' Het Goed in Nuenen

NUENEN - Met nog meer kansen voor mensen zonder uitzicht op een reguliere baan slaat de nieuwe vestiging van kringloopwarenhuis Het Goed in Nuenen een spannende weg in.

Vanuit de filosofie dat iedereen zich nog kan ontplooien, gaat de nieuwe kringloopwinkel op het bedrijventerrein Berkenbos ook dagbesteding bieden aan mensen die vanwege hun beperkingen nu nog in een isolement zitten. Het gaat volgens bedrijfsleider Ad Vogels om mensen die tot dusver thuis zitten of anoniem productiewerk in een fabriek doen. ,,Het is een compleet nieuwe doelgroep. Ik vind het spannend", voegt filiaalleider Liesbeth van der Kuijlen toe.

De dagbesteding kan bestaan uit bijvoorbeeld begeleid sorteerwerk of hand- en spandiensten aan de kassa of in de koffiehoek van de nieuwe kringloopwinkel. ,,Het gaat om nuttig werk", benadrukt Vogels.

Succes

Met de nieuwe formule is al succes geboekt in Arnhem maar voor Het Goed in Brabant is die uniek. ,,De resultaten in Arnhem werden niet voor mogelijk gehouden. Het bewijs werd geleverd dat iedereen nog een stapje kan zetten."

De vestigingen van Het Goed in Best, Eindhoven, Geldrop, Boxtel en Schijndel en de diverse betrokken gemeenten kijken benieuwd naar de ervaringen in Nuenen, aldus Vogels. Zelf twijfelt hij geen seconde over de nieuwe opzet. ,,Het is superinteressant. De tijd is er rijp voor en uiteindelijk levert het winst op voor alle betrokken partijen, de cliënten voorop."

ROC

Behalve volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaat Het Goed in Nuenen ook kansen bieden aan scholieren van twee Eindhovense ROC's (Summa en Ster). Leerlingen van bijvoorbeeld opleidingen zorg, retail, en logistiek kunnen in het kringloopwarenhuis werkervaring opdoen.

Vogels schat dat er in totaal voor ongeveer 75 mensen werk zal zijn in Nuenen. Op termijn zal er per jaar 800 ton huisraad worden hergebruikt waarvan het grootste deel anders afgedankt was. In de grote bedrijfshal die vanaf de Europalaan te zien is, staan de gebruikte meubels, elektronica, kinderspeelgoed, witgoed en boeken al te wachten op een nieuwe eigenaar. Het zijn de laatste spullen van de gesloten vestiging in Valkenswaard en de opbrengst van de eerste ophaalrondes in Nuenen.