Oktoberfest in Nuenen: ‘Gelukkig is het dit weekend, nu we nog vrijheid hebben’

Lederhosen, dirndls, grote pullen bier, curry- en bratworst. Op de parkeerplaats van sportpark Oude Landen aan de Pastoorsmast is dit weekend een stukje buurland te vinden. Op donderdagmiddag zijn organisatoren René van den Berk en Bart van de Ven bezig met een metamorfose van kale tent naar heuse Bierstube. Een grote, want er mogen 750 gasten binnen.

,,Een Oktoberfest is niet zomaar een feestje. Het is de aankleding, het verkleed zijn, de pullen, het eten en vooral de feestmuziek. De artiesten en bands geven showtjes weg. Heel het podium is in beweging en ze betrekken het publiek er bij. Vooraan is een flinke open ruimte waar constant wordt gedanst, daarachter volgen lange biertafels. Zeker 95 procent van de mensen komt verkleed. Al dragen sommige mannen alleen de bekende geruite bloes met galgen en niet de fameuze lederhosen. Die zijn er tegenwoordig ook voor vrouwen, met hotpants. Ziet er ontzettend goed uit” zegt Van den Berk met een twinkel zijn ogen. ,,Maar de dirndl is bij de dames favoriet. Een vriendin onthulde dat zij twee push up beha’s droeg én de hulp had ingeroepen van een paar sokken. Dat jurkje zat lekker strak.”

Regeltjes

Het is weer het eerste grote feest in Nuenen. Van den Berk: ,,Gelukkig is het dit weekend, nu we nog vrijheid hebben. We zijn hartstikke blij dat het door kan gaan. Want wie weet welke regeltjes er vanaf volgende week weer gelden.”

,,René had het idee voor een Oktoberfest al lang maar het is natuurlijk een financieel risico”, zegt Van de Ven. ,,Toen ik in 2017 voor het eerst een Oktoberfest bezocht, snapte ik hem en zeiden we tegen elkaar: dat willen we in Nuenen ook, we doen het samen. In de omgeving is dit feest er alleen in Aarle-Rixtel. Na twee geslaagde feesten in 2018 en 2019 ging het evenement vanwege corona vorig jaar niet door.”

,,Dit jaar zit het mee”, sluit Van den Berk aan. ,,De gemeente wilde het evenement graag en we hebben veel aanbod van vrijwilligers om te helpen. Ze bieden zich zelfs aan, zo graag zijn ze er bij. Wij acteren dit weekend als jokers en springen overal in waar nodig.”

Oktoberfest: 29, 30 en 31 oktober op de parkeerplaats van voetvalvereniging RKSV Nuenen aan de Pastoorsmast. Kaartjes, alleen nog voor vrijdag en zondag, zijn te koop via oktoberfestnuenen.nl of aan de deur. Bij de entree moet een geldige QR-code worden getoond.