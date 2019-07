OM eist negen jaar cel voor fatale klap met barkruk in Nuenen

Zonder vooropgezet plan, maar wie uit alle macht met een barkruk op een hoofd slaat, weet dat dit ‘gruwelijk verkeerd kan aflopen’, zei officier van justitie Wineke Wichern. ,,Verdachte heeft om onbegrijpelijke redenen een leven beëindigd. Hij heeft grof geweld gebruikt tegen een weerloze man van 60.”

Vele volle banken, gevuld met familie en vrienden van het 60-jarige slachtoffer hoorden woensdag in de Bossche rechtbank hoe Bart R. de hele zitting neergeslagen en toonloos bleef herhalen hoe hij zich niets kon herinneren en zich niet herkende in de getuigenissen van de fatale ruzie.

Biljarten

Die begon geruime tijd nadat Bart met vrienden als altijd na het werk gingen biljarten in hun stamkroeg Van Gogh. Later kwam Oscar Pudelko daar binnen. Hij bood een biertje aan aan een vriend van Bart, maar die sloeg dat af. Pudelko ‘kan beter zijn schulden betalen in plaats van hier het mannetje uit te hangen.’ Dat werd ruzie, waarop Pudelko afrekende en naar buiten ging. De vriend en Bart renden er achteraan. Daar gaf Bart, volgens de vriend, een klap.

Pudelko belde zijn zoon dat zijn kunstgebit in stukken was geslagen. Zoon ging zijn vader halen, maar ze haalden binnen verhaal. Terwijl de zoon en de vriend bij de bar vochten, zagen biljarters Pudelko opeens elders op de grond liggen. Bart rende met een barkruk op hem af. De biljarters riepen ‘niet doen’ maar Bart sloeg toe. De eerste klap kwam op een arm terecht, de tweede vol op Pudelko’s hoofd. ,,Hij bloedde als een rund. Je hebt gewoon zijn hersens ingeslagen”, sprak de rechter.

Stokje

Veel mensen hadden gezien dat het slachtoffer een stokje bij zich had, maar daar dreigde hij niet mee. Bart zei meteen na het gebeurde dat hij dacht een stalen pook te herkennen die hij zelf had gemaakt. Het ding was van plastic. ,,En toen herinnerde je het dus wel”, zag de rechter. Want Bart was meteen naar huis gevlucht en belde daar 112. Hij zei dat hij was aangevallen, zich moest verdedigen en een man met een barkruk had geslagen.

Daar wist hij nu niets meer van. Misschien door de drank, opperde de rechter, Bart had zeker vijftien biertjes op. Maar daar wordt hij niet echt dronken van. En ook als hij dronken is, wordt hij nooit agressief. Dat was beaamd door vrienden. Sterker, zag de rechter: ,,Er is helemaal niks mis met jou. Goede vent, goede familie, harde werker, gezellige vent, veel vrienden. Je hebt zelf nooit een boete gehad. En toch dit.”

‘Je weet niet wat je ons hebt aangedaan’

De nabestaanden geloofden niets van het geheugenverlies, zo lieten ze in slachtofferverklaringen weten. De dochter zag haar leven ook verloren, ze is enkel bezig met woede en verdriet. Dag en nacht vecht ze tegen het beeld van haar vader, liggend ‘in bloed en zijn hersens’. ,,Ik keek recht in zijn schedel, ik schreeuwde: ‘papa wordt wakker, papa verlaat mij niet’. Maar hij is weg.” Pudelko’s broer heeft dat beeld ook. ,,Jij weet niet wat je ons hebt aangedaan. Alles houdt op. Nooit meer samen voetbal kijken, nooit meer samen F1 kijken, nooit meer samen carnaval vieren, nooit meer samen zijn.”

Officier van justitie Wineke Wichern had niet lang nodig om haar aanklacht van doodslag hard te maken. De grootste vraag is waarom het gebeurde maar die zal nooit beantwoordt worden. Wel wat hij deed en wat hij voor straf moet krijgen. Misschien dacht hij dat hij zich moest verdedigen tegen de pook, maar niemand zag Pudelko dreigen. Iedereen zei dat Bart zich niet met de ruzie moest bemoeien, dat hij niet moest slaan. ,,Dat deed hij niet met een vooropgezet plan hem te doden. Maar het was wel voorwaardelijke opzet: wie zoiets doet, weet wat de gevolgen kunnen zijn en accepteert die.”

Grof geweld

Wichern was verontwaardigd. ,,Verdachte heeft om onbegrijpelijke redenen een leven beëindigd. Hij heeft grof geweld gebruikt tegen een weerloze man van 60. En is daarna meteen weggegaan, anderen moesten zich om slachtoffer bekommeren.” Ook zij zag niets mis met Bart. ,,Maar: ‘Zo ben ik niet’ is een veelgehoorde uitspraak in een rechtszaal. Dan is er echter vaak drank in het spel, zoals hier. En er zijn ook geen aparte lichtere straffen voor aardige mensen.”

Advocaat Bert de Rooij maakte weinig woorden vuil aan de bewijsvraag: het is overduidelijk dat Bart R. verantwoordelijk is voor de dood van Oscar Pudelko. Maar is hem dat aan te rekenen? Begrijpelijk staan er grote vraagtekens bij dat geheugenverlies. De Rooij gelooft er echter wel in. Hij heeft Bart uitgelegd dat een verweer van zelfverdediging veel makkelijk zou zijn als hij zich wel wat herinnerde. Maar het is niet anders.