Om het Klooster in Nuenen te verduurzamen is 1,8 miljoen euro extra nodig

Wie zorgt voor de zwaarbelas­te mantelzor­ger? ‘De zorg voor mijn moeder gaat dag en nacht door’

10 november Eten koken, de was doen, stofzuigen, een ritje naar het ziekenhuis. De mantelzorger staat altijd paraat. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet in coronatijd. ‘De zorg voor mijn moeder gaat ’s nachts in mijn hoofd door in de vorm van kopzorgen.’