OM wil Geldropverbod voor ontuchtpleger

Steven Kruijswijk past voor traditione­le huldiging in Nuenen

11:49 NUENEN - Wielrenner Steven Kruijswijk heeft bedankt voor een traditionele huldiging in zijn geboorteplaats Nuenen vanwege zijn podiumplaats in het eindklassement van de Tour de France van dit jaar. Wel zal hij in het zonnetje gezet worden tijdens een speciale dikke bandenrace die op zondag 24 november in het dorp wordt gehouden voor de jeugd.