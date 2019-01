Omstreden jongerenopvang Eeneind in Nuenen stopt

De komst van de jongerenopvang veroorzaakte eind 2017 grote ophef in de buurt. Eindhovenaar Niels ter Haar wilde in het voormalig kantoorpand therapie en hulp gaan bieden aan maximaal acht jongvolwassenen. Buurtbewoners kwamen in verzet en verzamelden handtekeningen uit vrees voor overlast en criminaliteit. Vanwege vermoedens dat de wijkraad informatie over de komst van de jongerenopvang bewust stil heeft gehouden, raakten bovendien de verhoudingen in de buurt verstoord.