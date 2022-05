Omwonenden Geldropse speeltuin willen toestellen terug: ‘Alle wijken hebben inspraak en ons is nooit iets gevraagd’

GELDROP - Omwonenden van het speeltuintje aan de Beneden Beekloop in de Geldropse wijk Skandia kwamen woensdagavond naar het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo om te protesteren. Zij willen hun speeltuintje terug dat in oktober van de ene op de andere dag verdween.

Er stond een klimtoestel voor kinderen van 4 tot 12 jaar met een zandtafel, wipkippen, glijbaan en rekstokken. Het was veilig omheind. ,,Moeders, opa’s en oma’s, oppassen en buurtbewoners kwamen er bij elkaar”, vertelt wijkbewoner Ankie Wassink.

Quote Na school verzamel­den de kinderen zich in de speeltuin Ankie Wassink, wijkbewoner

,,Het was een sociaal gebeuren. Na school verzamelden de kinderen zich in de speeltuin. En daar waren ze veilig, zelfs als er een keer geen volwassene bij was. Het speeltuintje wordt aan drie kanten omgeven door huizen die erop uitkijken. Er was altijd wel iemand thuis die naar de kinderen keek.”

Alleen een kale boomstam

Dit voorjaar werd er een kale boomstam neergelegd, een kuil gegraven en een bult gemaakt. Een omheining kwam er niet. ,,Er spelen geen kinderen meer”, zegt Wassink boos. ,,Er zit niemand meer op de bank. Het is pleintje is dood. Mijn kleinkinderen spelen nu achter in de tuin. Ze vinden het geen speeltuin meer.”

Volledig scherm Zo ziet voormalige speeltuin er nu uit. © Olga Maria Berger

Omwonende John van Maren vult aan: ,,Mijn kleindochter heeft maar één keer op de boomstam gespeeld. Door de regen was die spekglad, ze viel ervan af. Ze had een tand door haar lip. Dat doet ze dus niet meer. Het is echt doodzonde. Al mijn zeven kleinkinderen zijn in die speeltuin opgegroeid. We hebben er zoveel herinneringen.”

Ontbrekende flyer was de druppel

De druppel die de emmer deed overlopen was een flyer van de gemeente die in de brievenbussen van de wijk Skandia viel. Daarin werden bewoners van de wijken Zesgehuchten, Genoenhuis, Akert en het centrum uitgenodigd om naar de inloopavond te komen om de speeltuinplannen te bekijken.

Quote Waarom hebben wij geen flyer gekregen toen het om onze speeltuin ging? Waarom mochten wij niet meepraten? Gertia Bloemen

,,Die wijken kunnen aangeven hoe ze het willen”, zegt Gertia Bloemen boos. ,,Zij hebben inspraak. Aan ons is nooit iets gevraagd. Waarom hebben wij geen flyer gekregen toen het om onze speeltuin ging? Waarom mochten wij niet meepraten?” Wassink en Bloemen verzamelden 45 handtekeningen van omwonenden die het speeltuintje terug willen en overhandigden die aan een woordvoerder van de gemeente.

Steunveldjes te vroeg leeggehaald

De gemeente heeft dit jaar het speeltuinplan in Skandia uitgevoerd. De kleine speeltuintjes werden ‘steunveldjes’ voor een grote speeltuin. Alleen kan die nog niet worden geplaatst, omdat die bij de nieuw te bouwen dubbelschool aan de Beneden Beekloop komt. Intussen zijn wel de toestellen weggehaald van de kleine speeltuinen.

,,Die willen we op zijn minst terug tot die grote speeltuin verwezenlijkt is”, zijn Wassink en Bloemen van mening. ,,Die scholen staan er op zijn vroegst in 2024 en het wordt waarschijnlijk 2025.” De omwonenden zijn bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken. ,,Als de gemeente geen geld heeft om ons speeltuintje te onderhouden, doen we het zelf wel. En als ze onze speeltoestellen terugbrengen, plaatsen we ze ook nog.”

Volledig scherm Het speeltuintje aan de Beneden Beekloop voordat de gemeente de toestellen weghaalden. © Ankie Wassink