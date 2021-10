Omwonenden Geldropsedijk en Smits van Oyenlaan in Nuenen vrezen toename van verkeershinder

Wie was bij de glorieuze overwin­ning van biljarter Henk Scholte in 1955?

9 oktober EINDHOVEN - Een foto van de huldiging van Eindhovenaar Henk Scholte als biljartkampioen in april 1955. Om welke wedstrijd ging het hier en wie heeft er nog verhalen over Henk Scholte, we komen graag met u in contact via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.