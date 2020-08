Omwonenden willen vertrek slachthuis in Geldrop: ‘Stank blijft hangen tot in de woonkamers’

GELDROP - Zo'n 150 omwonenden willen dat het Geldropse slachthuis vertrekt. De plek - tussen 3 woonwijken - vinden ze ongeschikt. Volgens de omwonenden is B en W dat met hen eens. Daarom is het nu tijd voor maatregelen.

In maart werd al duidelijk dat er binnen B en W anders tegen het slachthuis aangekeken wordt dan voorheen. In 2016 kreeg de toen nieuwe eigenaar, Pali Group, nog een vergunning voor het slachten van varkens op deze plek, maar inmiddels is het college ongelukkig met de situering van het bedrijf. Dat ligt op het bedrijventerrein aan het Emopad, tussen 3 woonwijken in.

Daarbij had het college kritiek op het naleven van de milieuregels door het bedrijf. De gemeente kondigde een gesprek aan met Pali. Of ook daadwerkelijk aangestuurd zal worden op verplaatsing van het bedrijf, zou de gemeente laten onderzoeken.

Omwonenden hoorden niets meer van gemeente

Maar sindsdien is het stil volgens de omwonenden die verenigd zijn in het Buurtcomité Geldrop. Ze hebben daarom onlangs een brief gestuurd naar B en W. Daarin dringen ze aan op een nieuw en grondig onderzoek naar geluids- en stankoverlast en op aanscherping van het bestemmingsplan zodat het voor de slachterij onmogelijk wordt om uit te breiden en dus minder aantrekkelijk om daar gevestigd te blijven.

Lees verder onder het kaartje.

147 rode stippen

Er is op initiatief van Pali al wel onderzoek gedaan naar overlast, maar daaruit bleek dat die binnen de normen bleef. Omwonenden hebben grote twijfels bij die uitkomst. In de brief geven ze met rode stippen op de kaart de 147 adressen aan waar (soms dagelijks) overlast ervaren wordt. Buurtcomité-voorzitter Pearl de Ruijter zegt dat: ,,Het hiaat tussen de meetresultaten en de overlast-beleving dusdanig groot is dat een nauwkeuriger onderzoek noodzakelijk is". Volgens het comité blijft de stank van het slachthuis hangen tot in de woonkamers en houdt een constante lage dreun veel mensen uit hun slaap.

Gemeente kan pas volgende week reageren

Bij de gemeente is wegens de vakantie deze week niemand aanwezig die kan reageren op de kwestie. Dat kan pas begin volgende week. De directie van Pali Geldrop is bereid om via de mail vragen te beantwoorden. Daarin schrijft Pali onder meer dat B en W van Geldrop bij hen nooit heeft aangegeven de ligging van de slachterij ongewenst te vinden.

De directie zegt ook dat er momenteel geen uitbreidingsplannen zijn. Wel wil Pali graag een strook grond naast het hoofdgebouw van de gemeente kopen. Nu zijn daar nog geen plannen voor, maar in de toekomst zou er een voorziening voor vleesverwerking kunnen komen. Daarvoor is dan wel een vergunning nodig. En tegen een eventueel voornemen om die te verlenen, kan bezwaar gemaakt worden. Het gaat dus niet om uitbreiding van het aantal slachtingen, aldus de directie.

‘Stikstofuitstoot niet aan de orde’

Omwonenden schrijven in de brief aan B en W dat ze ook ongerust zijn over stikstof-uitstoot (,,Wat ademen wij eigenlijk in?") en corona-controles. Maar de directie wijst er op dat de stikstofdiscussie gaat over het neerslaan van stikstof op natuurgebieden. Stikstofuitstoot bij de slachterij is niet aan de orde. Verder zegt Pali dat alle coronarichtlijnen gevolgd worden.