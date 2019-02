Onbehandelbare moordenaar Melanie Sijbers uit Geldrop overgeplaatst naar extra beveiligde longstay

GELDROP/VUGHT - Twee jaar na zijn opname in een tbs-kliniek wordt de moordenaar van de Geldropse tiener Melanie Sijbers al overgeplaatst naar een afdeling voor onbehandelbare gevangenen (longstay). Zijn bezwaar tegen de overplaatsing is afgewezen en perspectief op verlof of vrijlating is daarmee ook vervlogen.

De toenmalige ex-tbs’er Peter H. uit Geldrop kreeg vijftien jaar celstraf en tbs voor het doden en verkrachten van Melanie Sijbers in 2006. Vanwege meerdere ontsnappingspogingen zat hij de gevangenisstraf uit in de beruchte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van de gevangenis in Vught.

Onder andere door vluchtgevaar kwam een behandeling in de Van Mesdagkliniek niet van de grond. In de Groningse tbs-kliniek zat Peter H. de afgelopen twee jaar volledig afgezonderd in een kamer met amper daglicht.

Kans

Vanwege de zeer beperkte kans op een succesvolle behandeling stelde de kliniek al na een jaar voor om hem over te plaatsen naar een zogenoemde longstayafdeling, waar een verblijf niet is gericht op terugkeer in de maatschappij. Met dat voorstel was hij het niet eens. Peter H. meent dat hij geen eerlijke kans heeft gehad op een behandeling en diende een klacht in.

De Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) wees zijn bezwaar kortgeleden af. De beroepscommissie weegt mee dat de eerdere tbs-behandeling niet heeft gewerkt, dat Peter H. zijn behandelaars probeert te misleiden en dat het gevaar op recidive nog steeds bestaat. Volgens de uitspraak die deze week werd gepubliceerd is hij ook niet echt gemotiveerd voor een behandeling.

Consequenties

Zijn advocaat Niek Heidanus laat weten dat Peter H. zich heeft neergelegd bij de uitspraak en de consequenties. ,,Hij was strijdvaardig maar berust in de beslissing. Hij ziet in dat het op dit moment de juiste zet is’’, zegt de raadsman desgevraagd.