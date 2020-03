Ondanks corona: in Geldrop en Mierlo worden 500 gratis mezenkastjes aan huis bezorgd

In Geldrop-Mierlo is begonnen met het preventief behandelen van 6.650 eikenbomen met biologische bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups. Hiervoor wordt het middel Xentari gebruikt. Dat heeft geen invloed op het milieu of grondwater. Het biologische middel pakt alleen de rupsen en motten aan en is veilig voor andere dieren en de mens.

Mezen slaan nu gemeentelijke eikenbomen over

Een ander middel in de strijd tegen de processierups is het ophangen van mezenkastjes. Mezen eten rupsen. Ze voeren ze ook aan hun jongen. Maar gemeentelijke eikenbomen bieden weinig nestgelegenheid aan de mezen. Die kiezen voor hun nestholen oude takken. Maar oude takken worden juist om veiligheidsredenen weggehaald door de gemeente.

In Geldrop en Mierlo konden inwoners via een formulier een gratis nestkastje aanvragen. De bedoeling is dat ze die dan bij hun in de buurt ophangen. De actie was een groot succes: 500 aanvragen kwamen binnen. De eerste 250 nestkastjes konden vanaf vorige week opgehaald worden bij de gemeente, totdat de RIVM corona-richtlijnen roet in het eten gooiden.

Eerst kijken of het werkt