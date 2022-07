Onderdelen PromsFestival@theLake komen in de Hongerman samen

NUENEN - Na tal van deelrepetities van orkest, solisten en dans apart werd zondag tijdens de gezamenlijke repetitie alles ineen geregen in sporthal de Hongerman. Die trilde op zijn grondvesten.

De ene helft van de sporthal is gevuld met musici. Iedereen staat gelijkvloers, straks bij het PromsFestival@theLake op strandbad Enode staat het orkest in drie etages opgesteld. Het slagwerk staat achteraan maar torent straks vanaf de derde etage, op acht meter hoogte, boven alles uit. De bigband, combo, strijkers, toetsenisten en het 13-koppige achtergrondkoor, belangrijk bij 20 van de 22 nummers, staan in groepen opgesteld.

In de andere helft van de hal staan pilons en paaltjes. Dat oogt vreemd totdat blijkt dat deze het einde van de catwalk markeren. Daar maken de artiesten straks contact met het publiek.

Achter elkaar door gerepeteerd

Er wordt achter elkaar door gerepeteerd. Artiesten lopen af en aan, wachten op een bankje tot ze aan de beurt zijn, krijgen de microfoon in de hand en nemen hun plek in het midden in de zaal in. Zo wisselen ze elkaar af. Sommigen van hen zijn afgekomen op een oproep om te auditeren, anderen zijn gevraagd. Zoals Femke Hendriks. ,,Ik zing twee nummers, bij Locked out of Heaven van Bruno Mars word ik omringd door dansers. Supergaaf”, vertelt ze enthousiast. Bij haar repetitie presenteren de achterdansers zich in flitsende choreografie en kleuren.

Quote Bij ieder nummer zit wel een showele­ment Henrico van den Boomen, Organisator

Organisator Henrico van den Boomen overziet het geheel. ,,Ja, het komt nu allemaal samen en dat is geweldig. Ook met de dansers erbij. Bij ieder nummer zit wel een showelement.” De organisatie houdt het bij twee Prom Nights. Maar omdat de hele entourage er op zondag toch nog staat wordt die dag een afterparty gehouden in de vorm van het ‘Bier, Bites & Free Music-festival’. ,,We hebben dan veel muziekstijlen op het podium, jazz, rock, blues, rock-a-billy en Hollands. Een trekker is JW Roy. Dit duurt van 13.00 tot 19.00 uur.”

Tijdens deze eerste gezamenlijke repetitie geniet iedereen van elkaars optredens. Die laten een mix zien van stijlen, met en zonder dansers. Uptempo, ballads en het zwoele Fever klinken. Spectaculair is het They don’t care about us van Michael Jackson waar slagwerkgroep Batala aan meewerkt en waar de strakke dans veel aandacht trekt. Dat belooft wat!

De proms zijn vrijdag 8 en zaterdag 9 september. Op het programma staan achtereenvolgens de Surphonics, het Nuenens Proms Metropole Orkest en Waylon met band. Kaarten zijn te koop via promsfestival.nl. Op zondag is de toegang gratis.