Ondergrondse afvalcontainers in Nuenen voldoen niet aan voorschriften en dat gaat de gemeente geld kosten

Bovendien is gebleken dat de gebruikerspasjes voor de containers eenvoudig te kraken en na te maken zijn. De gemeente maakt nu een actieplan om de gebreken te herstellen.

Nuenen telt 78 ondergrondse afvalcontainers op 34 plekken in de gemeente. Zes containers zijn voor gehandicapten moeilijk toegankelijk, doordat de stoeprand te hoog is dan wel de afdekplaat van bak te hoog zit.

Verder is van lang niet elke container zwart op wit bewezen dat die waterdicht is, iets wat verplicht is om bodemvervuiling te voorkomen. Tot slot is van een deel van de containers nergens een bewijs te vinden dat ze voldoen aan keurmerken voor veilig gebruik.

‘Uitgemaakt voor kwelgeest, maar onderzoeken geven me gelijk’

Volgens inwoner Edwin Janus gaat het om ongeveer dertig containers die niet voldoen aan die voorschriften. Janus is de man die drie jaar geleden de gemeente wees op mogelijke gebreken. „Ik ben uitgemaakt voor kwelgeest, maar onderzoeken geven me gelijk.”

Quote Als daar een kind in valt, komt die er niet meer uit Edwin Janus, Inwoner Nuenen Janus doelt op recent een rapport van ingenieursbureau Antea Group, waarin de mankementen zijn vastgesteld. De gemeente Nuenen heeft deze maand het onderzoek ontvangen, evenals een rapport van Risk Knowledge. Dat bureau heeft vastgesteld dat de toegangspasjes van de containers na te maken zijn, waardoor fraude op de loer ligt.

Gemeentesecretaris Marike Arents heeft aangekondigd dat het college van burgemeester en wethouders nu een actieplan met verbeteringen gaat opstellen. Dat wordt binnenkort ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.

Mogelijk gaat dit Nuenen tonnen kosten

Of in dat actieplan ook staat hoeveel geld dit de gemeente Nuenen gaat kosten, is afwachten. Janus, zelf machinebouwer van beroep, schat dat het gaat om tonnen. „Ik denk zelfs een half miljoen. De containers voldoen niet aan voorschriften. Dus mag je ze niet gebruiken. Dus moet je ze vervangen.”

Over ondergrondse afvalcontainers is in Nuenen al enige tijd wat te doen. Afgelopen juli raakte een man met zijn arm bekneld in een papiercontainer in Gerwen. In Nuenen zelf kent een aantal containers geregeld storingen waarbij de klep open blijft staan. „Als daar een kind in valt, komt die er niet meer uit”, waarschuwt Janus.

Ruzie met een ambtenaar

De Nuenenaar bestookte de gemeente de afgelopen drie jaar met klachten en procedures over de containers. Dat liep op een gegeven moment uit de hand, toen hij ruzie kreeg met een ambtenaar. Burgemeester Houben greep dit voorjaar in en dreigde zelfs met een rechtszaak, omdat Janus ambtenaren zou hebben bedreigd.

Voor Janus begon de hele kwestie toen de gemeente ondergrondse containers wilde plaatsen bij het appartementencomplex aan de Pieter Dekkerstraat, waar hij woont. Na enig onderzoek stuitte hij op gebreken. Zo had gemeente geen officieel besluit genomen over de plaatsing en ontbraken volgens hem de juiste veiligheidskeurmerken.

Janus heeft nu de gemeente gesommeerd alle fouten te herstellen, anders dreigt hij aangifte te doen bij de politie wegens nalatigheid.