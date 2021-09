Ondernemers Contact Nuenen bruist: ‘Iets samen delen is het nieuwe hebben’

NUENEN - Hij is sinds de oprichting in 1980 de zesde voorzitter van Ondernemers Contact Nuenen. In juli nam Erik Jasper Noll het stokje over van Jan Veldsink.

,,Oud-voorzitters voelen zich nog altijd betrokken en informeren bij me hoe het gaat”, vertelt registeraccountant Noll vanaf zijn werkplek bij Wesselman Accountants. Hij leidt deze maatschap van 140 personen. En nu staat Noll ook aan het roer van een club met 120 ondernemende leden met Nuenen als bindende factor. Ofwel ze wonen in Nuenen ofwel ze voeren er hun bedrijf. Een voorwaarde is dat ze vijf mensen personeel hebben of de potentie om daartoe uit te groeien. ,,Ik voel me ondernemer, vandaar dat het me beide goed ligt. Het is leuk om een onderneming te leiden.”

Slecht contact

Ondernemers Contact Nuenen werd opgericht in 1980 vanwege het slechte contact tussen de gemeente en de Nuenense ondernemers. Dit werd pijnlijk duidelijk in de tijd van de oprichting van bedrijventerrein Eeneind I. Uit oude notulen: ‘Constatering: gemeente en bedrijfsleven communiceren niet. Er moet dus iets gebeuren’.

Noll: ,,Vrij snel na de oprichting was een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig bij vergaderingen. Het contact is sindsdien veel verbeterd. We worden betrokken bij gemeentelijke beslissingen, er wordt ons om advies gevraagd, we leveren kennis en expertise. Politieke partijen vragen input voor programma’s. Wij leveren zelf ideeën en plannen aan inzake politieke en bedrijfsmatige vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op bedrijventerreinen of recycling.”

Verbinden

,,Mijn voorganger Jan Veldsink wilde verbinden. Met de overheid en met de Nuenense bevolking maar ook de ondernemers van onze club onderling. Zij kunnen dingen voor elkaar doen. Ik vind het contact met de bevolking het allerbelangrijkst. Meedenken over hoe we het ‘ondernemen’ overal bij kunnen betrekken en kunnen participeren in activiteiten. Ik stel mezelf als doelen te letten op het welzijn van onze Nuenense ondernemers, betrokken te zijn bij belangenverenigingen en bij activiteiten die worden georganiseerd, advies te geven waar ik kan en kennis te delen. Kortom: als OCN iets terugdoen voor Nuenen.”

,,Verder moet OCN jonger worden en digitaliseren. Via Facebook, LinkedIn, Instagram, de website. Nieuwe leden die zich via filmpjes voorstellen. Elkaar bedrijfsprocessen tonen en succes dat is behaald op Social Media met elkaar delen. Dit delen is het nieuwe hebben. En dat doen we met elkaar en met de Nuenense bevolking. Daar willen we in ieder geval veel actiever in worden.”

Een recente activiteit is ‘OCN blind lunch’. ,,Het idee ontstond toen we in coronatijd weer in een klein clubje bij elkaar mochten komen. Na aanmelding krijg je te horen in welk restaurant je wordt verwacht en daar ontmoet je drie andere leden van OCN met wie je aan tafel gaat. Zo doe je nieuwe contacten op. Een geslaagd evenement.”