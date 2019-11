Ondernemers Geldrop praten samen over toekomst centrum: ‘Focus op boodschappen doen’

Meerdere ondernemers vinden dat het tijd wordt voor maatregelen. ,,Als er niet snel iets gebeurt valt de een na de ander om", denkt de eigenaar van de Bakker Bart in het dorp. Hij zegt in de afgelopen maanden veel klanten te zijn kwijtgeraakt. Verschillende ondernemers klagen over de langzame vordering in het centrum en spreken over stroperigheid en vooruitschuiven van plannen. De ondernemer van Bakker Bart benoemde ook de ongelijkheid ten aanzien van parkeren in Geldrop: ,,In het centrum moet je betalen, bij de Coevering is het gratis en in Mierlo heb je een blauwe zone.” Er zijn bij de ondernemers frustraties over de jarenlange gesprekken die weinig opleverden. Als voorbeeld daarvan werd de Heuvel aan het Horecaplein genoemd. Regelmatig gebeuren daar ongelukken doordat mensen vallen over de verhoogde drempel in de straat. De uitvoering van reconstructieplannen laat lang op zich wachten.