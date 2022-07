Ondernemers ‘voelen klik’ met nieuwe wethouder Stravers: ‘Hij weet hoe een boekhouding eruit ziet’

Het werd door de ondernemers op prijs gesteld dat ze waren uitgenodigd. ,,Het is nieuw voor ons dat een wethouder zich kwetsbaar en open opstelt”, aldus Henk Brocx, de centrummanager van Mierlo. ,,We voelen een klik.”

Quote Er komen onder andere vanwege duurzaam­heid alleen maar nieuwe regels bij Wethouder Frans Stravers

De aanwezigen waren het er over eens dat het een voordeel is dat de wethouder zelf ondernemer is geweest; Stravers was directeur van Mextal in Nuenen. ,,Hij weet tenminste hoe een boekhouding eruit ziet”, grapte Adrie Geerts van ondernemersvereniging Gemini.

Dat Stravers weet wat de regels voor ondernemers zijn is eveneens een voordeel, want de regelzucht in Nederland is groot, verzuchten de ondernemers. ,,Er komen onder andere vanwege duurzaamheid alleen maar nieuwe regels bij”, waarschuwt Stravers. ,,Hoe die regels te interpreteren om toch te kunnen groeien is de kunst.”

Weinig plaats voor uitbreiding

Want dat willen de ondernemers, groeien. En voor uitbreiding is er weinig plaats binnen de gemeente. Er is zelfs weinig plaats in de hele regio. Daardoor zouden bedrijven wel eens naar elders kunnen uitwijken.

Geldrop-Mierlo wil dan wel een woongemeente zijn, maar wel met bedrijvigheid. Een oplossing binnen de gemeente zou volgens Stravers kunnen zijn dat kleinere bedrijven een groot gezamenlijke gebouw betrekken. Dat zou veel ruimte schelen en dan kunnen grotere bedrijven uitbreiden. Daar moeten ondernemers dan wel aan meewerken.

Vraagstukken over duurzaamheid samen aanpakken

Die samenwerking is ook nodig als het om duurzaamheid gaat, vindt de politicus. Bedrijven zouden collectief voor duurzame energieopwekking kunnen zorgen los van het stroomnetwerk.

Het bestaande netwerk is vol en het is tot nu toe verboden om energie los van dat net op te wekken. ,,Daar zou de gemeente bij kunnen helpen”, zegt Stravers. ,,Er zijn plannen om proefprojecten te starten en daar kunnen we op inspringen.”

Quote Aan groei zijn grenzen en die zijn waarschijn­lijk bereikt. Niet alleen in deze gemeente, maar over het algemeen Arno Saasen

Arno Saasen van de Saasen Groep die zorgt voor veiligheid van bedrijven en instellingen, denkt dat de hele economie op een andere manier moet. ,,Het is mijn vak om gevaar te voorkomen. Aan groei zijn grenzen en die zijn waarschijnlijk bereikt. Niet alleen in deze gemeente, maar over het algemeen. De bestaande economische modellen zijn in de toekomst niet meer te handhaven.”

De aanwezigen zijn het erover eens dat om tot een andere manier van bedrijfsvoering te komen, de jonge ondernemer nodig is. Die heeft een heel andere manier van denken en die bepaalt de toekomst, niet de huidige, zo verwachten de ondernemers.