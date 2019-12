Ondertekening tussen afval-themapark WasteWorld en Gulbergen afgelast

Attero is het afvalverwerkingsbedrijf dat de voormalige stortplaats Gulbergen sinds 2003 huurt van het MRE. De 21 gemeenten in het MRE zijn eigenaar van het terrein dat deels in Mierlo en deels in Nuenen ligt. Attero is -met instemming van het MRE- op zoek naar recreatieve invullingen voor het gebied waarin ook al een golfbaan en dierentuin (Dierenrijk) liggen.