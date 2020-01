Onderzoek: ‘Mierlo gebaat bij één gebouw voor alle verenigingen’

MIERLO - Voor de gemeenschapszin en sociale betrokkenheid in Mierlo zou het goed zijn als er in het dorp één centrale ontmoetingsplek komt waar activiteiten worden samengebracht. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan is op verzoek van het burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo.

,,Je moet één centrum hebben waar rijk en arm, jong en oud, gezond en niet gezond bij elkaar komen. Dus iets waar onderwijs, jongerensoos, sportfaciliteiten, ouderencentrum en gezondheidscentrum samen zitten”, zegt Theo van Dijk van burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo.

De club betrokken Mierlonaren met als kartrekkers Irene van de Waterlaat, Rob Lammers, Theo Smolders en Theo van Dijk constateerde twee jaar geleden al dat de faciliteiten voor Mierlose verenigingen niet ideaal zijn. Het aanbod sluit niet aan op de wensen, er is geen plek voor grote evenementen, clubs zitten verspreid over het dorp zodat samenwerken moeilijk is en ruimtes worden niet optimaal gebruikt wat tot exploitatieproblemen leidt. Het PON heeft de Mierlose situatie onder de loep genomen en daarbij de toekomstige ontwikkelingen betrokken.

Meeste ouderen

Meer ouderen, minder kinderen, individualisering, digitalisering, het verdwijnen van voorzieningen… het zijn zaken die overal spelen. Volgens het rapport is Mierlo in ons land één van de plekken met de meeste ouderen: 22 procent van de dorpsbewoners is 65 jaar of ouder. Bijna een derde van de Mierlonaren is tussen de 45 en 65 jaar oud.

Het rapport laat zien dat accommodaties een belangrijke rol kunnen spelen bij het versterken van de sociale samenhang en veerkracht (hoe ga je om met veranderingen?). De situatie in Mierlo is volgens het rapport niet toekomstbestendig. Het dorp zou er bij gebaat zijn als er één plek komt waar alle verenigingen en ook andere instellingen terechtkunnen.

Informatie-avond

De mensen van het burgerinitiatief hebben al gesprekken gevoerd met de gemeente en de onderwijsinstellingen Platoo en Eenbes. De bal ligt nu bij de gemeente om verder te kijken naar de specifieke wensen van verenigingen en instellingen en of er voldoende draagvlak is om een integraal gebouwenplan handen en voeten te geven. Van Dijk: ,,Kijk naar wat de ideale situatie zou moeten zijn. Als er niks was wat zou je dan kunnen doen met de middelen die er zijn.”