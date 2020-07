Onderzoek naar luchtkwaliteit in sporthal Nuenen wegens zorgen over coronavirus

NUENEN - Nuenen laat onderzoek doen naar de luchtkwaliteit in sporthal de Hongerman. Wethouder Joep Pernot heeft dat toegezegd nadat zorgen zijn ontstaan over het oude en haperende ventilatiesysteem en het risico op verspreiding van het coronavirus.

Minder dan een week geleden trokken de Nuenense binnensportclubs aan de alarmbel vanwege hun zorgen over de luchtbehandeling in de stokoude sporthal. Een goed ventilatiesysteem is juist in deze coronatijd essentieel, menen ze. Korfbalclub NKV liet zelfs al doorschemeren op zoek te zijn naar een andere speellocatie om risico te vermijden.

Spoedvervanging in de zomer

Vanuit de oppositie in de Nuenense gemeenteraad werd gevraagd om het ventilatiesysteem in de zomer te vervangen, nog vooruitlopend op de grote renovatie die binnen een paar jaar zal plaatsvinden. ,,Onderzoek het, los het op en zorg dat er na de zomer gesport kan worden’’, zei VVD-fractievoorzitter Judith Tesser donderdagavond in de raadsvergadering.

Wethouder Joep Pernot nuanceerde zijn eerdere stelligheid over de werking van het ventilatiesysteem. ,,Voor zover wij weten functioneert de luchtbehandeling. Het systeem is oud maar voldoet aan de eisen. Het RIVM stelt geen extra eisen voor de verbetering van de luchtkwaliteit vanwege corona.’’

Voor een dure spoedvervanging was nog geen steun in de gemeenteraad. ,,Meetgegevens ontbreken nog’’, zei W70-fractievoorzitter Peter van Leeuwen. ,,Laat dit zo snel mogelijk onderzoeken’’, voegde CDA-fractievoorzitter Erik Groothoff toe. ,,Goede ventilatie lijkt steeds belangrijker. We willen een onderzoek op basis van de laatste kennis. We willen weten op welke termijn het systeem vervangen kan worden en wat dat kost’’, aldus eenmansfractie Natuurlijk Nuenen.

Nog veel discussie

Onder druk van de gemeenteraad beloofde de wethouder onderzoek te laten doen naar de luchtkwaliteit. De uitkomst en eventuele maatregelen presenteert hij zo snel mogelijk.

De Nuenense binnensportverenigingen hervatten hun activiteiten in de sporthal voorzichtig nadat het sportseizoen door corona abrupt werd afgebroken. Na de zomer keren ook de scholieren terug in de Hongerman.

Over het risico op coronabesmetting via slecht geventileerde binnenlucht bestaat nog veel discussie. Het RIVM bevestigde eerder deze week dat het coronavirus kan worden overgedragen via kleine druppeltjes in de lucht.

Sommige virologen zeggen dat uit voorzorg geen risico’s genomen moeten worden met slecht geventileerde lucht.