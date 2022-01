Onderzoek naar lugubere babypoppenvondst in Geldrop gestaakt

Twee lugubere vondsten op één dag in Geldrop: 'Brandende pop lijkt bijna een soort boodschap’

GELDROP - Eerst een melding van een ‘babylijkje’ in het water en later woensdagnacht een brandmelding in Geldrop. In beide gevallen bleek het om een babypop te gaan. ,,Een luguber beeld", zegt ook de commandant van dienst van de brandweer.

6 januari