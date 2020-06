Onderzoek: senioren in plaats van ambtenaren in oude gemeentehuis Mierlo

Seniorenappartementen met eventueel horeca op de begane grond en een gezellig binnenpleintje. Dat zou het toekomstbeeld kunnen zijn voor het voormalige gemeentehuis van Mierlo, waarin tegenwoordig de Dienst Dommelvallei gevestigd is.

De Mierlose partij DPM nam het initiatief voor een motie waarin het college van B en W wordt gevraagd te onderzoeken of dit reëel is. In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond werd die motie door alle partijen behalve de VVD gesteund. En trouwens: de wethouder, Hans van de Laar (DPM) was het er ook mee eens.

Groot voordeel van het vertrek van de gezamenlijke dienst voor de drie gemeenten zou zijn dat het parkeerprobleem in het centrum van Mierlo fors kleiner zou worden. En dat is iets waar in de politiek en in het dorp de handen wel voor op elkaar te krijgen zijn. De meesten van de circa 70 ambtenaren van de dienst parkeren nu de hele dag hun auto op het parkeerterrein dat bij het gebouw hoort en in de omgeving.

Ook in Son en Breugel en Nuenen wordt gekeken

In eerste instantie gaat de gemeente nu uitzoeken of er ergens anders vergelijkbare kantoorruimte beschikbaar is. Niet alleen in Geldrop-Mierlo. Ook in Nuenen en Son en Breugel wordt gekeken. Pas als er een alternatief blijkt te zijn, gaat het onderzoek verder. Binnen de Dienst Dommelvallei werken de drie gemeenten samen op het gebied van bedrijfsvoering, publiekszaken en werk en inkomen.

Plek voor 29 auto's

En maandagavond werden nog 2 moties aangenomen die gevolgen hebben voor het parkeren in Mierlo. Het pleintje bij de voormalige brandweerkazerne aan de Vesperstraat wordt zo snel mogelijk heringericht. Twee boompjes die er staan worden gerooid. Zo komt er plek voor 29 auto's. Ook daarmee moet de parkeerdruk in het centrum verlicht worden. Twee partijen stemden tegen. D66 omdat die oppositiepartij vindt dat de gemeente de 4000 euro die de herinrichting kost beter kan besteden. En coalitieparty GroenLinks omdat die principieel tegen elk voorstel is waarvoor bomen moeten verdwijnen.

Lichte variant blauwe zone

En dan was er nog een motie over een onderzoek naar het invoeren van een blauwe zone in het centrum van Mierlo. Eerder was het college daar nog tegen, maar nu omarmde wethouder Van der Laar het voorstel. Daarmee zei hij niet dat hij instemde met het invoeren van een blauwe zone, maar wel met een onderzoek naar een ‘lichte variant’ hiervan.