Onderzoek: verkeersproblemen verwacht op N615 in Gerwen door aanleg klimbos

GERWEN - Bij de beoordeling van de plannen voor een klimbos met horeca aan de Lieshoutseweg in Gerwen heeft de gemeente Nuenen de toename van de verkeersdrukte onderschat. Dat zegt een verkeersdeskundige in onderzoek dat hij heeft gedaan in opdracht van omwonenden die zich verzetten tegen de ontwikkelingen.

Nuenen geeft een te rooskleurig beeld van de gevolgen van de recreatieve activiteiten en horecavoorzieningen, schrijft de onderzoeker in een rapportage. Op het bospad van de Moorven en op de kruising met de drukke doorgaande weg N615 ontstaan problemen, voorspelt hij.

Opstoppingen dreigen

Er dreigen opstoppingen van verkeer dat het bos wil bezoeken of verlaten en er zijn (veel) te weinig parkeerplaatsen gepland. Volgens de onderzoeker zijn er honderd parkeerplaatsen nodig, zestig meer dan beoogd. ,,De vraag is of hiervoor op het terrein van de locatie nog voldoende ruimte is’’, waarschuwt hij bovendien.

Vooral voor fietsers en voetgangers lopen gevaar door de extra drukte als ze schuin moeten oversteken naar het fietspad aan de andere kant van de provinciale weg. Om hun veiligheid te garanderen is een volwaardige kruising met oversteekplaatsen nodig maar daar is in de plannen geen rekening mee gehouden.

De deskundige concludeert dat het bestemmingsplan kwaliteit, diepgang en uitwerking mist. ,,De verkeersproblemen worden op het bordje van de provincie neergelegd.’’

Wonderlijke draai

Het onderzoek bevestigt wat omwonenden al vanaf het begin roepen en waar ze ook in de gemeenteraad voor hebben gewaarschuwd.

De initiatiefnemers kregen in februari toestemming voor hun plannen na een wonderlijke draai van de gemeenteraad. De politiek gaf groen licht ondanks unanieme zorgen over de verkeersveiligheid.

Procedure bij Raad van State

Behalve over het verkeer zijn de omwonenden bezorgd over het lawaai. Ze hebben daarom ook een contra-expertise laten uitvoeren naar het akoestische aspecten van het bestemmingsplan. De conclusie van dat onderzoek is eveneens dat het bestemmingsplan niet zorgvuldig genoeg is vastgesteld. Zo is het aantal terrasbezoekers onderschat evenals het aantal gebruikers van de tokkelbaan. Verder ontbreekt onderzoek naar geluid van bijvoorbeeld manoeuvrerend verkeer, onderhoudswerk en stemgeluid op de parkeerplaats.

Beide rapportages worden gebruikt voor een procedure van de omwonenden tegen de gemeente bij de Raad van State. De rechtszaak zal pas volgend jaar worden behandeld, is de verwachting.

Niet ongerust

Initiatiefnemer Laurent de Groof is niet ongerust over de afloop. Hij vertrouwt op de onderzoeken die hij zelf liet uitvoeren. ,,Die zijn gedaan door gerenommeerde bureaus.’’

Volgens hem is geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met buurtbewoners. Dat er toch een rechtszaak komt, vindt hij jammer. ,,Dat heb je natuurlijk liever niet.’’